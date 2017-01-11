Литой асфальт укладывают в лужи в Волжском

Как сообщает ВДТВ пресс-служба администрации города-спутника, отремонтированы участки на улице Карбышева от улицы Оломоуцкой до улицы 40 лет Победы, улица Александрова от улицы Карбышева до проспекта Ленина, улица Молодогвардейцев, а также на участках мостового переезда через Волжскую ГЭС.

Далее дорожники будут ремонтировать участки на проспекте Ленина, улице Индустриальный проезд, улице Пушкина, 2, улице Автодорога № 7.

Факт того, что покрытие укладывается поверх льда и снега, не является препятствием, поскольку используется литой асфальт, который можно применять при температуре до минус 20 градусов, — уверяют в мэрии. Это покрытие — смесь битума и минерального порошка, разогретую в специальных условиях до температуры 200 — 250 градусов. «Литой асфальт можно укладывать даже во влажную и холодную погоду, ведь остаточная влага выпаривается кипящей смесью».