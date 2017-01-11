Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Украина решила заплатить за дружбу с США
В РФ в праздничные дни из офиса банка похитили около 20 млн руб.
В поздних родах обвинили семью
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Подростка убило током при катании с горки
"Вы даже дома ухоженная!": поклонники восхищены уютом Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
6Прощальная речь Барака Обамы
14Зима в Северном полушарии
11:30 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Литой асфальт укладывают в лужи в Волжском

В первую неделю нового года в Волжском отремонтировано более 400 квадратных метров дорожного полотна.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба администрации города-спутника, отремонтированы участки на улице Карбышева от улицы Оломоуцкой до улицы 40 лет Победы, улица Александрова от улицы Карбышева до проспекта Ленина, улица Молодогвардейцев, а также на участках мостового переезда через Волжскую ГЭС.

Далее дорожники будут ремонтировать участки на проспекте Ленина, улице Индустриальный проезд, улице Пушкина, 2, улице Автодорога № 7.

Факт того, что покрытие укладывается поверх льда и снега, не является препятствием, поскольку используется литой асфальт, который можно применять при температуре до минус 20 градусов, — уверяют в мэрии. Это покрытие — смесь битума и минерального порошка, разогретую в специальных условиях до температуры 200 — 250 градусов. «Литой асфальт можно укладывать даже во влажную и холодную погоду, ведь остаточная влага выпаривается кипящей смесью».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь