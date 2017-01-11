Литой асфальт укладывают в лужи в Волжском
В первую неделю нового года в Волжском отремонтировано более 400 квадратных метров дорожного полотна.
В первую неделю нового года в Волжском отремонтировано более 400 квадратных метров дорожного полотна.
Как сообщает ВДТВ
Далее дорожники будут ремонтировать участки на проспекте Ленина, улице Индустриальный проезд, улице Пушкина, 2, улице Автодорога № 7.
Факт того, что покрытие укладывается поверх льда и снега, не является препятствием, поскольку используется литой асфальт, который можно применять при температуре до минус 20 градусов, — уверяют в мэрии. Это покрытие — смесь битума и минерального порошка, разогретую в специальных условиях до температуры 200 — 250 градусов. «Литой асфальт можно укладывать даже во влажную и холодную погоду, ведь остаточная влага выпаривается кипящей смесью».