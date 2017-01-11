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11:33 (мск), источник: НИА Самара

Суд признал незаконным повышение тарифов на холодную воду в Самаре

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск министерства ЖКХ и энергетики Самарской области к Федеральной антимонопольной службе России.

Приказы ФАС, в результате исполнения которых в Самаре увеличили тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение, признали незаконными, пишет 63.ру.

Напомним, после июльского повышения тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вновь выросли 1 октября — на 1,54 и 2,07 рубля за кубометр соответственно. «Самарские коммунальные системы», которым еще несколько лет назад передали в аренду сети водоснабжения и водоотведения города, добились этого с помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Представители компании пожаловались в ведомство. Они заявили, что не согласны с тарифами, которые установило для фирмы Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.

По мнению руководства ООО «СКС», при расчете расходы компании были учтены не в полном объеме. В результате ФАС удовлетворила заявление и вынесла министерству представление с требованием скорректировать тарифы.

Как сообщали ранее в министерстве, приказы антимонопольной службы частично удовлетворили. Чиновники включили в расчет некоторые неучтенные ранее расходы компании.

По итогам рассмотрения иска служители Фемиды пришли к выводу, что указанные приказы ФАС России не соответствуют требованиям федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», Жилищному кодексу РФ и положениями постановления Правительства РФ «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги». Эти документы устанавливают приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению, а также достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов.

— Тариф должен быть установлен в таком размере, чтобы рассчитанная плата граждан за коммунальные услуги не превышала предельные индексы, установленные правительством РФ. В Самарской области на 2016 год он составлял 4,8%, — говорится в решении суда. — При повышении тарифов за водоснабжение и водоотведение индекс по итогам года составил 5,4%.

К тому же, как отмечают служители Фемиды, ООО «СКС» не предоставило министерству тех претензий, что направило в ФАС России. Поэтому у службы не было оснований для рассмотрения разногласий.

Доводы ФАС России и ООО «СКС» суд отклонил, «как не подтвержденные материалами дела и основанные на ошибочном толковании норм права». Впрочем, у сторон еще есть время для обжалования решения арбитража.

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