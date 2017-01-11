Некоторые таможенные пункты вновь приостановили свою деятельность

В связи с заснеженностью украинских трасс, временно не работают таможни Джурджулешты-Рени, Чишмикиой, Вулканешты, Мирное и Кайраклия.

Также ограниченно передвижение через контрольно-пропускные пункты Чадыр-Лунга 1, Чадыр-Лунга 2 и Бессарабка.

Также в связи со снегопадом через пункт пропуска Тудора и не пропускает крупнотоннажный транспорт.

А из-за того, что Днестр сковало льдом, прекратили свою деятельность таможенные пункты Сорока и Косэуць.

Всем, кто собрался выезжать из Молдовы, Таможенная служба рекомендует выбрать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.