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10:58 (мск), источник: Actualitati.md

Некоторые таможенные пункты вновь приостановили свою деятельность

Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что из-за погодных условий свою деятельность приостановили сразу несколько контрольно-пропускных пунктов.

Источник: Actualitati.md

В связи с заснеженностью украинских трасс, временно не работают таможни Джурджулешты-Рени, Чишмикиой, Вулканешты, Мирное и Кайраклия.

Также ограниченно передвижение через контрольно-пропускные пункты Чадыр-Лунга 1, Чадыр-Лунга 2 и Бессарабка.

Также в связи со снегопадом через пункт пропуска Тудора и не пропускает крупнотоннажный транспорт.

А из-за того, что Днестр сковало льдом, прекратили свою деятельность таможенные пункты Сорока и Косэуць.

Всем, кто собрался выезжать из Молдовы, Таможенная служба рекомендует выбрать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.

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