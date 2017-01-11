Некоторые таможенные пункты вновь приостановили свою деятельность
Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что
Пограничная полиция и Таможенная служба сообщают, что
В связи с заснеженностью украинских трасс, временно не работают таможни
Также ограниченно передвижение через
Также в связи со снегопадом через пункт пропуска Тудора и не пропускает крупнотоннажный транспорт.
А
Всем, кто собрался выезжать из Молдовы, Таможенная служба рекомендует выбрать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы.