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11:11 (мск), источник: VN.RU

196 искитимцев расселены в новые квартиры

Всего в программу капремонта, которую регион выполнил в 2016 году, вошло более 500 многоквартирных домов. 22 из них расположены в Искитиме. Чтобы создавать комфортные условия для расселяемых, применяется механизм государственно-частного партнерства.

Дом № 21 в Центральном микрорайоне ждал капитального ремонта сорок с лишним лет и вот наконец дождался. После комплексных работ фасад преобразился, крыша стала вентилируемой, системы холодного и горячего водоснабжения обновились. Яркие краски, которыми теперь расцвечен фасад дома, выбирали собственники. Многие захотели отремонтировать балконы, и это тоже украсило многоквартирник.

Жильцы дома № 15 на улице Комсомольской тоже довольны: вместо изношенных лифтов, скрипучих и дребезжащих, им установили новые. Ремонт оборудования в четырех подъездах обошелся в шесть миллионов рублей.

— Эксплуатировать лифты, которые служили по 25 лет и дольше, невозможно по техническим правилам. Пока шел ремонт, пришлось набраться терпения. Больше месяца обходиться без лифта в девятиэтажке очень трудно. Но оборудование запустили, как и обещали, в срок. Мы очень рады! — делится впечатлениями председатель правления ТСН Надежда Бес­сонова.

— Теперь в лифт приятно зайти. В кабине зеркала, чисто, красиво. Лифт не только хорошо смотрится, но и соответствует всем современным требованиям по техническому обустройству, — уверяет Сергей Кытманов, главный инженер обслуживающей организации ООО «РИАЛ+».

В 2017 году капремонту подлежат еще 10 домов, поэтому расслабляться рано.

Валерий Киушкин — один из 196 горожан, которые в 2016 году были расселены в новостройки из 68 аварийных квартир. С ноября прошлого года он живет на улице Советской. С того момента, как прежнюю развалюху в микрорайоне Подгорном признали аварийной, до вручения ключей прошло пять с половиной лет.

— Квартира теплая, удобная, — говорит Валерий Киушкин. — Есть балкон. Я всю жизнь об этом мечтал. И первым делом начал его остеклять. Еще один жилмассив Искитима, где активно предоставляют квартиры расселенным, — микрорайон Ясный. Семья Марины Бабаян получила жилье в малоэтажке в рамках программы расселения аварийных домов еще год назад. За это время успели обустроиться, привыкнуть к новому месту. Один из главных плюсов — комфортная среда.

— Нам очень нравится этот жилмассив. Он уютный, симпатичный. Для занятий спортом все предусмотрено. Во дворах просторно — есть где лыжникам разбег взять, ледяные горки построить, — рассказывает Марина.

В микрорайоне работают бассейн, магазины, организации общепита. Сейчас строители возводят Ледовый дворец спорта. Обещают управиться ко Дню города.

По словам главы Искитима Сергея Завражина, когда муниципальная власть покупает квартиры для переселения людей у крупных застройщиков, это хорошо и для новоселов, и для стройотрасли.

— Искитим — город производства строительных материалов, — напоминает Сергей Завражин. — Приобретая квартиры, мы помогаем еще и нашим производителям цемента, щебня, железобетона и так далее.

Программу развития застроенных территорий, которую сейчас активно реализуют в Новосибирске, планируют распространять по всему региону.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 2 от 11 января 2017 года.

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