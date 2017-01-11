Власти Нижегородской области выделили 463 млн рублей на достройку 5 школ

Министерству образования региона было поручено профинансировать строительство здания школы на 150 учеников в с. Натальино Навашинского района в сумме 63 млн рублей. В том числе дополнительные средства в размере 40,83 млн рублей должны были поступить в декабре 2016. На строительство пристроя к школе № 10 Павлова в прошлом году были выделены 85 млн рублей, в том числе 19,94 млн рублей — в декабре 2016 года. На строительство пристроя на 16 классов к школе в п. Тонкино в прошлом году выделены 98,18 млн рублей, в том числе в декабре — 14,05 млн рублей.

Кроме того, правительство региона распределило в конце 2016 года федеральные субсидии на строительство двух образовательных учреждений. На строительство лицея № 1 в Семеновском районе направлено 141,79 млн рублей, пристроя к бутурлинской школе — 74,82 млн рублей.