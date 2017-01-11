НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

«По состоянию на 1 января 2017 банк не достиг положительного значения капитала», — отмечает регулятор.

НБУ указывает, что по результатам диагностического обследования «Платинум Банка» в первой половине 2016 года в июне 2016 года был утвержден необходимый объем докапитализации, чтобы выполнить общую для всех банков второй двадцатки по размеру активов норм о выходе на положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.

Согласно релизу, «Платинум Банк» подал в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка, и в течение 2016 руководство и владельцы существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков — связанных лиц, предоставления безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличение объема обеспечения по кредитам, уточняет НБУ.

Центробанк отмечает, что 97% (197 тыс. человек) всех вкладчиков «Платинум Банка» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму 200 тыс. грн. Всего, по данным Нацбанка, Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.

«Платинум Банк» (ранее — «Международный ипотечный банк») создан в 2005 году. По данным НБУ, на 1 октября 2016 года банк занимал 22-е место по размеру активов (7,277 млрд грн) среди 100 действовавших в стране. Регулятор указывает, что по состоянию на 10 января 2017 физическими лицами — владельцами существенного участия в ПАО «Платинум Банк» являлись Борис Кауфман и гражданин Израиля Григорий Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления значительного влияния на управление и деятельность банка.

Нацбанк поясняет, что признал Г. Гуртового и Б. Кауфмана владельцами существенного участия на основе анализа операций банка, а Б. Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Национальный банк.

Регулятор напоминает, что признал структуру собственности банка непрозрачной в июне 2016 года, а в августе 2016 года Б. Кауфман подал в Нацбанк пакет документов для согласования приобретения существенного участия в банке в размере более 75% через подконтрольные ему компании.

«На сегодня Национальный банк не согласовывал Б. Кауфману приобретение акций банка с учетом непредставления отдельных документов, в частности, из-за отсутствия разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. По информации Национального банка, Антимонопольный комитет в декабре 2016 года вернул без рассмотрения пакет документов по приобретению Б. Кауфманом контроля в ПАО “Платинум Банк”», — говорится в релизе центробанка.

Как сообщалось, 29 декабря «Платинум Банк» заявил о докапитализации на 120 млн грн в рамках ранее заявленной акционерами программы капитализации. Согласно последней информации банка по состоянию на 11 октября 2016 года, Г. Гуртовой, Дмитрий Зинков, американцы Дэвид Холперт (David Hаlpert) и Борис Голдстайн (Boris Goldstein), англичанин Пол Гилхем (Paul Gillham), сербы Маджид Душан Пажич (Madjid Dusan Paji’c), Марко Мичанович (Marko Mi’canovi'c) и Милика Костис (Milica Kostic), киприоты Хрисостомос Софоклеус (Chrysostomos Sofokleous) и Маринос Л. Каридас (Marinos L.Karydas), а также Пол Мусел (Paul Mousel) из Люксембурга являлись конечными владельцами PT Platinum Public. Последняя, в свою очередь, была единственным непосредственным акционером ПлатинумБанка.

Каждому из указанных лиц опосредованно через офшоры принадлежало от 7,91% до 9,9% акций банка. Было также указано, что Г. Гуртовой оказывает решающее влияние на управление и деятельность банка, тогда как Б. Кауфман — значительное влияние.

«Платинум Банк» на 1 октября 2016 года имел обязательства перед Нацбанком в размере 338,25 млн грн, перед другими банками — 110,2 млн грн, перед клиентами — 6,69 млрд грн. В том числе юрлицам он был должен 709,9 млн грн. из них 155,87 млн грн — в валюте, а физлицам — 5,98 млрд грн, из них 1,527 млрд грн — в валюте. Задолженность банка по ценным бумагам составляла 161,9 млн грн.

В кредитном портфеле на эту дату на долги юрлиц приходилось 2,75 млрд грн, в том числе в валюте — 1,24 млрд грн. Объем кредитов физлицам составлял 3,26 млрд грн, в том числе в валюте — 0,57 млрд грн, а инвестиционная недвижимость оценивалась в 0,5 млрд грн.