В Казахстане выявили 18 тыс незаконных съемных квартир

Как сообщила пресс-служба МВД Республики Казахстан, обходом было охвачено свыше 2,4 млн частных домов и 2,5 млн квартир. Проверено по месту жительства 123 392 иностранных граждан, сокращены сроки пребывания и выдворены из страны 7 728 иностранцев, а также выявлено 27 210 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны граждан РК.

С 1 сентября до конца 2016 года полицией проверено 56 тысяч съемных квартир, где выявлено 19 917 фактов предоставления жилья в наем, по которым в налоговые органы направлено 18 088 представлений, то есть выявлено 18 тысяч сдаваемых квартир, не оформленных в налоговых органах.

Кроме того, в ходе обхода административных участков с 1 сентября до конца 2016 года, участковыми инспекторами полиции получено и направлено в заинтересованные службы 4 495 информаций о лицах, представляющих оперативный интерес.

Разыскано 608 уголовных преступников и 499 без вести пропавших лиц. Из незаконного оборота изъято 390 единиц огнестрельного оружия, в том числе 32 нарезного.