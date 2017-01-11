В Казахстане выявили 18 тыс незаконных съемных квартир
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По инициативе МВД на территории республики с 1 сентября и до конца 2016 года проведено
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По инициативе МВД на территории республики с 1 сентября и до конца 2016 года проведено
Как сообщила
С 1 сентября до конца 2016 года полицией проверено 56 тысяч съемных квартир, где выявлено 19 917 фактов предоставления жилья в наем, по которым в налоговые органы направлено 18 088 представлений, то есть выявлено 18 тысяч сдаваемых квартир, не оформленных в налоговых органах.
Кроме того, в ходе обхода административных участков с 1 сентября до конца 2016 года, участковыми инспекторами полиции получено и направлено в заинтересованные службы 4 495 информаций о лицах, представляющих оперативный интерес.
Разыскано 608 уголовных преступников и 499 без вести пропавших лиц. Из незаконного оборота изъято 390 единиц огнестрельного оружия, в том числе 32 нарезного.