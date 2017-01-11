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11:51 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане выявили 18 тыс незаконных съемных квартир

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — По инициативе МВД на территории республики с 1 сентября и до конца 2016 года проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».

Источник: Kazinform

Как сообщила пресс-служба МВД Республики Казахстан, обходом было охвачено свыше 2,4 млн частных домов и 2,5 млн квартир. Проверено по месту жительства 123 392 иностранных граждан, сокращены сроки пребывания и выдворены из страны 7 728 иностранцев, а также выявлено 27 210 фактов нарушений миграционного законодательства со стороны граждан РК.

С 1 сентября до конца 2016 года полицией проверено 56 тысяч съемных квартир, где выявлено 19 917 фактов предоставления жилья в наем, по которым в налоговые органы направлено 18 088 представлений, то есть выявлено 18 тысяч сдаваемых квартир, не оформленных в налоговых органах.

Кроме того, в ходе обхода административных участков с 1 сентября до конца 2016 года, участковыми инспекторами полиции получено и направлено в заинтересованные службы 4 495 информаций о лицах, представляющих оперативный интерес.

Разыскано 608 уголовных преступников и 499 без вести пропавших лиц. Из незаконного оборота изъято 390 единиц огнестрельного оружия, в том числе 32 нарезного.

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