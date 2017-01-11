Правительство Челябинской области планирует возместить затраты на строительство школы в «Парковом»

Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Евгений Редин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Областное правительство планирует получить федеральные средства на возмещение затрат на строительство новой школы на Краснопольской площадке в новом микрорайоне «Парковый» в Челябинске. Открытие данной школы запланировано на 1 сентября 2017 года. Она станет самой крупной в регионе, в ней смогут обучаться 1 тыс. 175 человек.

«Проект очень масштабный, таких крупных школ в Челябинской области еще не строили. Возможности, которые этот объект предоставляет, надо максимально использовать. Это должен быть культурный и спортивный центр для жителей микрорайона. Фактически здание готово, остается его оборудовать и лицензировать. Все работы надо завершить к лету, чтобы с 1 сентября 2017 года школа начала функционировать», — подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, что в прошлом году регион получил из федерального бюджета 409 млн рублей, на эти средства была выкуплена школа по улице Академика Королёва.