Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
Украина решила заплатить за дружбу с США
Кредитором кандидата в президенты Франции стала компания из РФ
В поздних родах обвинили семью
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
Подростка убило током при катании с горки
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
11:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Правительство Челябинской области планирует возместить затраты на строительство школы в «Парковом»

Правительство Челябинской области подает новую заявку на участие в федеральной программе по строительству школ. На федеральные средства планируется построить и оборудовать самую крупную в регионе школу.

Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Евгений Редин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Областное правительство планирует получить федеральные средства на возмещение затрат на строительство новой школы на Краснопольской площадке в новом микрорайоне «Парковый» в Челябинске. Открытие данной школы запланировано на 1 сентября 2017 года. Она станет самой крупной в регионе, в ней смогут обучаться 1 тыс. 175 человек.

«Проект очень масштабный, таких крупных школ в Челябинской области еще не строили. Возможности, которые этот объект предоставляет, надо максимально использовать. Это должен быть культурный и спортивный центр для жителей микрорайона. Фактически здание готово, остается его оборудовать и лицензировать. Все работы надо завершить к лету, чтобы с 1 сентября 2017 года школа начала функционировать», — подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, что в прошлом году регион получил из федерального бюджета 409 млн рублей, на эти средства была выкуплена школа по улице Академика Королёва.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители "инновационных домов Вексельберга" в Екатеринбурге жалуются на холод, иней и плесень
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Как превратить минусы вашей квартиры в плюсы
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Коммунальщиков оштрафуют за ошибки в квитанциях
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь