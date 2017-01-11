В аэропорту Актау самолёт дважды не смог подняться со взлётной полосы

Люди должны были вылететь в 5:30. Пассажиры заняли посадочные места, и самолёт уже выехал на взлётную полосу, но подняться в воздух не смог, передаёт портал «Лада».

«Нас высадили из самолёта, мы прождали в зале ожидания несколько часов. Затем сказали, что всё исправно. Посадили на борт. Ситуация повторилась. У самолёта опять не сработал двигатель. Нас высадили, и вот мы уже шесть часов находимся в режиме ожидания. У меня сгорел билет на самолет до Санкт-Петербурга. Нам даже чай никто не предложил», — возмущается одна из пассажирок.

По словам директора международного аэропорта Актау Ергазы Жолдасова, задержка произошла из-за технических неполадок.

«Когда проверяли, всё было нормально. В первый раз пассажиров посадили, двигатель не сработал. Людей отправили в зал ожидания. Всё проверили. Вроде как исправно работает. Посадили людей, ситуация повторилась. Сейчас ждут представителей инженерно-технической службы компании “Аэрофлот”. В случае задержки рейса более чем на три часа фирма должна организовать пассажирам питание, размещение в гостинице или доставку в город. По договорённости», — сообщил Ергазы Жолдасов.

Представитель российского авиаперевозчика сообщил, что, если самолёт починят, то он улетит сегодня, 11 января, в 21:40. До этого времени пассажиров могут разместить в гостинице или довезти до города, для этого будет организован автобус. Тех, кто хочет остаться и дождаться рейса в 21:40, разместят в гостинице.

Пассажиры рассказали, что они попросили поменять самолет, но в компании сообщили, что лететь придётся на этом борту, если его починят. Либо следующим рейсом — в пятницу. Сдать билеты и купить новые нужно самостоятельно, сообщили представители компании.