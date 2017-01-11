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11:33 (мск), источник: Nur.kz

Президент Конфедерации независимых профсоюзов: Голодовка ничего не даст!

Десятки рабочих нефтесервисного предприятия «Oil Construction Company» заявили о готовности выйти на голодовку с 15 января в знак протеста против ликвидации последнего независимого профцентра — Конфедерации независимых профсоюзов Казахстана (КНПРК).

Председатель Конфедерации выступила против таких мер, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Ларису Харькову.

Соответствующее заявление было подано рабочими в городской акимат Актау 5 января несколько десятков нефтяников вышли на голодовку. Несмотря на то, что акимат Актау наложил запрет на проведение акции, рабочие намерены находиться у офиса своего предприятия круглые сутки и голодать, пока не будет принято решение о возобновлении работы КНПРК.

В связи с создавшейся ситуацией президент Конфедерации Лариса Харькова экстренно провела в Шымкенте брифинг, на котором заявила, что столь крайние меры не решат, а, скорее, усугубят положение.

«Закон суров, но это закон, — пояснила Лариса Харькова. — Потому принятое судебными органами решение законно. До августа 2016 года Конфедерация свободных профсоюзов Казахстана должна была создать филиалы в 9 регионах страны, как того требует законодательство о профессиональных союзах. Однако мы не смогли набрать необходимое количество сторонников. Органами юстиции нам было отведено дополнительное время — до конца 2016 года. К сожалению, нам не удалось выполнить требование. В этой связи был подан иск в суд о ликвидации нашей Конфедерации. С 10 января входящие в ее состав отраслевые профсоюзы также ликвидированы по решению суда».

По словам Ларисы Харьковой, 11 месяцев Конфедерация получала регистрацию в органах юстиции, затем за полгода должна была открыть представительства и первичные ячейки в девяти регионах страны. Пять филиалов удалось открыть независимому профсоюзу работников здравоохранения, шесть — профсоюзу домашних работников, впервые появившемуся в Казахстане, три филиала — профсоюзу СМИ, еще несколько представительств создал профсоюз в топливно-энергетической сфере. Таким образом на момент ликвидации КНПК объединяла около 100 тысяч казахстанцев.

«Нас поддержали европейские профсоюзные организации, в том числе и Международная конфедерация профсоюзов, членом которой мы являемся, — пояснила Лариса Харькова. — Более семи тысяч обращений поступило в Правительство РК. Тем не менее нам не удалось выполнить требования закона, в связи с этим наша Конфедерация ликвидирована. Но нам никто не запрещает создавать ее вновь на законных основаниях. В связи с этим я еще раз призываю работников “Oil Construction Company” во главе с из профсоюзным лидером Амином Елеусиновым прекратить голодовку».

Напомним, решение о закрытии Конфедерации было принято специализированным межрайонным экономическим судом Южно-Казахстанской области 4 января 2017 года в ходе первого и единственного заседания. Официальным поводом для ликвидации профобъединения стал иск Министерства юстиции Казахстана о нарушении КНПРК условий подачи документов на перерегистрацию. Министерство юстиции страны затягивает процесс признания филиалов конфедерации, за полтора года отраслевые профсоюзы КНПРК получили больше 25 отказов.

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