Чеки «Имущество» можно обменять на акции уже 104 предприятий страны

По его словам, к обмену на ИПЧ «Имущество» дополнительно предложены акции ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика», «Борисовский шпалопропиточный завод», «Дорстроймонтажтрест», «Минский вагоноремонтный завод», «Радошковичский керамический завод», «Спецремонт», «Стройтрест № 21», «Управление механизации № 12», «Управление механизации № 91», «Белзооветснабпром», «Колядичиагромаш», «Минскагротранс», «Борисовский авторемонтный завод».

«Срок обмена акций установлен до 30 июня 2019 года. Больше продлений не будет. Если граждане хотят реализовать свое право, на то у них есть три года. По окончании обращения чеки будут погашены», — пояснил Андрей Нагорный.

Направление акций в обмен на чеки «Имущество» осуществляется в зависимости от спроса на акции и по мере использования ранее выделенных лимитов.

Для обмена чеков «Имущество» на акции открытых акционерных обществ граждане должны обращаться в учреждение ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и сертификат чеков. Обмену подлежат чеки лично начисленные, полученные по наследству, а также полученные по договорам дарения от близких родственников (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), подаренные чеки должны быть перечислены на сертификат гражданина, производящего обмен.

Перечни открытых акционерных обществ, акции которых предлагаются к обмену на чеки «Имущество», находятся в каждом подразделении Беларусбанка.