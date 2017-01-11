Коммунальщики пригрозили: некоторые приморцы останутся без кредитов

«С января 2017 года КГУП “Приморский водоканал” начинает передавать данные о злостных неплательщиках за водоснабжение и водоотведение в Национальное бюро кредитных историй. С момента передачи информации в Национальное бюро кредитных историй о наличии долга кредитная история гражданина будет испорчена. Это значит, что взять даже небольшой заем в банке будет крайне проблематично», — говорится в сообщении КГУП «Примводоканал».

Специалисты напоминают: еще весной 2015 года были приняты новые положения Закона «О кредитных историях». Они дают право организациям ЖКХ передавать сведения о должниках в бюро кредитных историй. Нововведение коснётся как физических, так и юридических лиц, в отношении которых вступили в силу и в течение 10 дней не были исполнены судебные решения о взыскании долгов.

Напомним также, что информация об имеющейся задолженности публикуется на квитанциях.

«Предприятие индивидуально подходит к каждому потребителю, и если у абонента нет возможности сразу оплатить накопившийся долг, “Примводоканал” готов пойти ему навстречу и заключить договор о реструктуризации долга», — говорится в сообщении.