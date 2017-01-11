Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Украина решила заплатить за дружбу с США
Реакция WikiLeaks на данные о компромате на Трампа
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
20-летний парень объявил себя беременным
ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
СМИ о политике Путина: РФ беднее, чем 3 года назад
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
15Второй зимний Московский Велопарад
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
11:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Коммунальщики пригрозили: некоторые приморцы останутся без кредитов

Жители Приморья, накопившие долги за холодную воду, теперь не смогут брать кредиты в банках, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«С января 2017 года КГУП “Приморский водоканал” начинает передавать данные о злостных неплательщиках за водоснабжение и водоотведение в Национальное бюро кредитных историй. С момента передачи информации в Национальное бюро кредитных историй о наличии долга кредитная история гражданина будет испорчена. Это значит, что взять даже небольшой заем в банке будет крайне проблематично», — говорится в сообщении КГУП «Примводоканал».

Специалисты напоминают: еще весной 2015 года были приняты новые положения Закона «О кредитных историях». Они дают право организациям ЖКХ передавать сведения о должниках в бюро кредитных историй. Нововведение коснётся как физических, так и юридических лиц, в отношении которых вступили в силу и в течение 10 дней не были исполнены судебные решения о взыскании долгов.

Напомним также, что информация об имеющейся задолженности публикуется на квитанциях.

«Предприятие индивидуально подходит к каждому потребителю, и если у абонента нет возможности сразу оплатить накопившийся долг, “Примводоканал” готов пойти ему навстречу и заключить договор о реструктуризации долга», — говорится в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лиса вмерзла в лёд в Приморье (фото)
Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США
Трамп прокомментировал сообщения о контактах с Москвой
Россияне перешли на овощную диету
Следователи нашли у Улюкаева монеты из драгоценных металлов
Иркутскую чиновницу отстранили от должности из-за «Боярышника»
Мобильные операторы начнут выдавать кредиты абонентам
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
«Первый» прокомментировал сообщения о Панайотове и «Евровидении» Как сообщают некоторые СМИ, финалист шоу «Голос» является одним из главных и наиболее вероятных претендентов на участие в музыкальном конкурсе
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Как хранить новогодние украшения: 14 новых идей
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь