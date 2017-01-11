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12:27 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

МВД выплатит более 22 миллионов рублей, принадлежавших банку «Богородский»

Суды, в том числе Верховный суд РФ, постановили взыскать с МВД средства, ранее принадлежащие банку «Богородский».

С МВД взыскали 22,3 миллиона рублей, изъятых у банка «Богородский» в 2012 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно материалам арбитражного дела, в 2012 году в ходе двух обысков по уголовному делу в отношении предпринимателя Максима Осокина сотрудники правоохранительных органов изъяли 44,7 миллионов рублей. Коммерсанта подозревали в незаконной банковской деятельности. В 2014 году уголовное дело против него было переквалифицировано на незаконное предпринимательство и прекращено по амнистии. Следователь под расписку вернул Осокину всю сумму изъятой при обысках наличности.

Однако юристы банка «Богородский» с 2014 года в судах доказывали, что следователь поступил незаконно. Часть изъятых при обысках средств принадлежала клиентам банка. В 2012 году две организации находились по одному адресу, поэтому сотрудники МВД конфисковали имущество из допофиса «Богородского». Юристы учреждения продолжали вести дело и после того, как в марте 2016 года у банка была отозвана лицензия, а затем его признали банкротом.

Суды, в том числе Верховный суд РФ, постановили взыскать с МВД средства, ранее принадлежащие банку «Богородский».

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