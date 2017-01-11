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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове отремонтируют часть дорог на улицах Закруткина и Орская

В Ростове отремонтировано около 660 кв. м проезжей части дорог за прошедшие сутки.

Как сообщает пресс-служба администрации города, работы произведены на улицах Вятская, Днепропетровская, Штахановская, Нансена, пр. Шолохова, Зеленому кольцу и др.

Сегодня планируется отремонтировать часть дорог на ул. Закруткина, Змиевский проезд, ул. Ивановского, ул. Каскадная, ул. Орская и др.

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