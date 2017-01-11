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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Аэропорт «Симферополь» перевез рекордные 5,2 млн пассажиров в 2016 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Международный аэропорт «Симферополь» в 2016 году обслужил более 5,2 миллиона человек, установив тем самым рекорд в современной истории аэропорта, еще два рекорда было установлено в августе, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Источник: РИА "Новости"

«Пассажиропоток международного аэропорта “Симферополь” за 12 месяцев 2016 года составил 5 201 522 человека, что на 3,5% больше показателей пассажиропотока за аналогичный период 2015 года. Данный показатель является рекордным в современной истории аэропорта», — сообщил Лаптев.

Количество взлетно-посадочных операций в январе-декабре 2016 года составило 38,6 тысячи, рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года достиг 8,9%, сообщили в пресс-службе предприятия.

Кроме того, в августе 2016 года аэропортом было установлено сразу два исторических рекорда, сказал Лаптев. Это общий пассажиропоток месяца и одних суток. В августе пассажиропоток составил 983, 465 тысячи человек, что является рекордным месячным показателем за всю историю существования аэропорта и на 2,1% выше показателей 2015 года. Рекордным днем 2016 года по пассажиропотоку стал 8 августа.

«8 августа 2016 года установлен суточный рекорд по обслуживанию пассажиров за всю историю Международного аэропорта “Симферополь” — 36 942 человек», — отметил Лаптев.

Аэропорт Симферополя нарастил объем пассажиропотока с 2014 года, когда Крым стал субъектом РФ. В 2013 году он обслужил 1,2 миллиона пассажиров, в 2014 году — 2,8 миллиона, в 2015 году — 5,018 миллиона пассажиров. В 2015 году аэропорт Симферополя стал пятым в России по числу обслуженных пассажиров.

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