Налоги в Украине в 2017 году: что изменится
Украинцы заплатят 18% на большинство видов доходов, 5% при продаже квартиры и не более 3% от минзарплаты за квадратный метр жилья, пишет «Сегодня».
Украинцы заплатят 18% на большинство видов доходов, 5% при продаже квартиры и не более 3% от минзарплаты за квадратный метр жилья, пишет «Сегодня».
ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ
Ставки налога для объектов недвижимости устанавливаются по решению местных органов власти, но в размере, не превышающем 3% размера минимальной заработной платы (то есть не более 96 грн), установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. м.
Предусмотрено уменьшение базы налогообложения:
для квартиры/квартир независимо от их количества — на 60 кв. м; для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. м; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей), — на 180 кв. м.
Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от этой оценки. А для сельхозугодий и земель общего пользования — не более 1%.
СКОЛЬКО И КАК
В подавляющем большинстве случаев наши доходы облагаются налогом по ставке 18%. Допустим, вам начислили зарплату в 10 тыс. грн. Тогда подоходный налог составит 1800 грн. Плюс не забудем военный сбор 1,5% — то есть в данном случае 150 грн. Таким образом, на руки вы получите 8050 грн.
А, например, доход от продажи объекта недвижимости или объекта незавершенного строительства облагается по ставке 5%. Эту же долю придется отдать государству за продажу объекта движимого имущества.
Волшебная ставка в 5% возникает еще в некоторых случаях: так, по ней облагается стоимость любого объекта наследования, если его наследуют не члены семьи первой степени родства. Это же касается и подарков от физических лиц.
ПО ПРАВИЛАМ
В подоходном налоге приятно то, что большинство из нас никак не напрягается для его уплаты. За нас с бюджетом рассчитывается наш работодатель. Более того: если вы получаете доходы только от налоговых агентов (то есть тех, кто обязан удерживать и передавать в бюджет соответствующие налоги), то вам и годовую декларацию подавать не надо.
Кстати, налоговый агент — это не только работодатель: им может быть банк или кредитный союз, который выплачивает вам проценты за вклад, компания, по акциям которой вы получаете дивиденды. Это может быть и арендатор вашего земельного участка или другого объекта недвижимости, если он — юридическое лицо.
А вот если вашу недвижимость арендует простое физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйственной деятельности, то за начисление и уплату налога ответственны уже лично вы. Платить надо ежеквартально, в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. И вот в этом случае сумма полученного в течение года дохода и уплаченного налога должны отражаться в годовой налоговой декларации.
Ранее мы писали, что предпринимателей обложили новыми налогами.