Налоги в Украине в 2017 году: что изменится

ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЯ

Ставки налога для объектов недвижимости устанавливаются по решению местных органов власти, но в размере, не превышающем 3% размера минимальной заработной платы (то есть не более 96 грн), установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. м.

Предусмотрено уменьшение базы налогообложения:

для квартиры/квартир независимо от их количества — на 60 кв. м; для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. м; для различных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их частей (в случае одновременного нахождения в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их частей), — на 180 кв. м.

Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых проведена, устанавливается в размере не более 3% от этой оценки. А для сельхозугодий и земель общего пользования — не более 1%.

СКОЛЬКО И КАК

В подавляющем большинстве случаев наши доходы облагаются налогом по ставке 18%. Допустим, вам начислили зарплату в 10 тыс. грн. Тогда подоходный налог составит 1800 грн. Плюс не забудем военный сбор 1,5% — то есть в данном случае 150 грн. Таким образом, на руки вы получите 8050 грн.

А, например, доход от продажи объекта недвижимости или объекта незавершенного строительства облагается по ставке 5%. Эту же долю придется отдать государству за продажу объекта движимого имущества.

Волшебная ставка в 5% возникает еще в некоторых случаях: так, по ней облагается стоимость любого объекта наследования, если его наследуют не члены семьи первой степени родства. Это же касается и подарков от физических лиц.

ПО ПРАВИЛАМ

В подоходном налоге приятно то, что большинство из нас никак не напрягается для его уплаты. За нас с бюджетом рассчитывается наш работодатель. Более того: если вы получаете доходы только от налоговых агентов (то есть тех, кто обязан удерживать и передавать в бюджет соответствующие налоги), то вам и годовую декларацию подавать не надо.

Кстати, налоговый агент — это не только работодатель: им может быть банк или кредитный союз, который выплачивает вам проценты за вклад, компания, по акциям которой вы получаете дивиденды. Это может быть и арендатор вашего земельного участка или другого объекта недвижимости, если он — юридическое лицо.

А вот если вашу недвижимость арендует простое физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйственной деятельности, то за начисление и уплату налога ответственны уже лично вы. Платить надо ежеквартально, в течение 40 календарных дней после последнего дня отчетного квартала. И вот в этом случае сумма полученного в течение года дохода и уплаченного налога должны отражаться в годовой налоговой декларации.

Ранее мы писали, что предпринимателей обложили новыми налогами.