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12:19 (мск), источник: РИА Новости

Аэропорт Симферополя назвал пятерку популярных направлений в 2016 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Пятерку наиболее востребованных направлений перелетов в Крым составляют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону, лидерами по перевозкам стали авиакомпании «Аэрофлот», «Вим Авиа», «Глобус», «Россия» и «Уральские авиалинии», сообщила пресс-служба аэропорта «Симферополь».

Источник: РИА Новости

Этот аэропорт в 2016 году обслужил более 5,2 миллиона человек, установив тем самым рекорд в современной истории авиагавани, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наиболее востребованными направлениями перелетов стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, а также Казань, Краснодар», — сказали на предприятии.

Всего в 2016 году из аэропорта «Симферополь» совершали перелеты 21 авиакомпания по 56 направлениям. В прошлом году открылось пять новых направлений полетов: Калуга, Орск, Салехард, Чульман, Ярославль, отметили в пресс-службе. Лидерами перевозок в 2016 году стали авиакомпании: «Аэрофлот», «Вим Авиа», «Глобус», «Россия», «Уральские авиалинии». Общими усилиями они перевезли более 77% пассажиров, сообщили в аэропорту.

В период новогодних праздников, с 25 декабря 2016 по 8 января 2017 года, аэропорт обслужил почти 117 тысяч пассажиров, что на 9,8% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Наибольшее количество пассажиров в праздничный период перевезли авиакомпании: «Россия» (23,1%), «Уральские авиалинии» (20,6%). «Аэрофлот» (16,6%), «Глобус» (14%) и «Вим Авиа» (11,3%).

Аэропорт Симферополя нарастил объем пассажиропотока с 2014 года, когда Крым стал субъектом РФ. В 2013 году он обслужил 1,2 миллиона пассажиров, в 2014 году — 2,8 миллиона, в 2015 году — 5,018 миллиона пассажиров. В 2015 году аэропорт Симферополя стал пятым в России по числу обслуженных пассажиров после трех московских и петербургского аэропорта.

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