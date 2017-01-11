Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Европа отказала Украине в членстве ЕС и военной помощи
Реакция Кремля на отмену виз Белоруссией для граждан 80 стран
Дмитрий Дюжев впервые показал подросшего сына
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
«Насилие порождает насилие» Речь Мерил Стрип о Дональде Трампе на «Золотом глобусе». Видео выступления с переводом
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
В поздних родах обвинили семью
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
Маккейн рассказал, когда армия Украины разгромит Россию - СМИ
БТР РФ увидели в Сирии: СМИ раскрыли подробности
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
В США пообещали ударить санкциями по «самому слабому месту» РФ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
14Зима в Северном полушарии
13:25 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирск прибыли новые автобусы на межгород

На междугородние рейсы выходят комфортабельные машины.

МУП «ПАТП-4» уже получило семь новых автобусов из 18, предусмотренных контрактом. Это приобретение — один из шагов в реализации озвученного мэром Новосибирска Анатолием Локтем приоритета — развитие дорожно-транспортной сферы. Таким образом муниципальное предприятие сможет возобновить работу на рынке междугородных и международных перевозок.

Новенькие машины уже работают на междугородных перевозках: пять на маршруте «Новосибирск — Барнаул» и два ездят в Кемерово. Как сообщает пресс-центр мэрии, работа на данных маршрутах организована временно, на период оформления документов для обслуживания международных маршрутов в республику Казахстан. Для постоянной эксплуатации эти автобусы будут закреплены за маршрутами: три — на Усть-Каменогорск, два — на Павлодар, по одному до Барнаула и Кемерова. Оформление документов для обслуживания международных маршрутов предполагается завершить до конца января.

Автобусы современные, комфортабельные, салоны оснащены кондиционерами, мониторами, пассажирские места с индивидуальными устройствами вентиляции и освещения, система отопления салона надёжная и с высокой теплоотдачей, говорят в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярка затмила своей красотой Марию Погребняк и Викторию Лопырёрву
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Обама выступил с прощальной речью
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
В жилой многоэтажке в Саратове взорвался газ
В Ярославской области на один день запретили аборты
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь