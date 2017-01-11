В Новосибирск прибыли новые автобусы на межгород
На междугородние рейсы выходят комфортабельные машины.
На междугородние рейсы выходят комфортабельные машины.
МУП «ПАТП-4» уже получило семь новых автобусов из 18, предусмотренных контрактом. Это приобретение — один из шагов в реализации озвученного мэром Новосибирска Анатолием Локтем приоритета — развитие
Новенькие машины уже работают на междугородных перевозках: пять на маршруте «Новосибирск — Барнаул» и два ездят в Кемерово. Как сообщает
Автобусы современные, комфортабельные, салоны оснащены кондиционерами, мониторами, пассажирские места с индивидуальными устройствами вентиляции и освещения, система отопления салона надёжная и с высокой теплоотдачей, говорят в