В Новосибирск прибыли новые автобусы на межгород

МУП «ПАТП-4» уже получило семь новых автобусов из 18, предусмотренных контрактом. Это приобретение — один из шагов в реализации озвученного мэром Новосибирска Анатолием Локтем приоритета — развитие дорожно-транспортной сферы. Таким образом муниципальное предприятие сможет возобновить работу на рынке междугородных и международных перевозок.

Новенькие машины уже работают на междугородных перевозках: пять на маршруте «Новосибирск — Барнаул» и два ездят в Кемерово. Как сообщает пресс-центр мэрии, работа на данных маршрутах организована временно, на период оформления документов для обслуживания международных маршрутов в республику Казахстан. Для постоянной эксплуатации эти автобусы будут закреплены за маршрутами: три — на Усть-Каменогорск, два — на Павлодар, по одному до Барнаула и Кемерова. Оформление документов для обслуживания международных маршрутов предполагается завершить до конца января.