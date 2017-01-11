Минскводоканал: население в 2017 может возмещать до 75% затрат на воду

«Вы знаете, что принято постановление правительства, что тарифы для населения, субсидируемые государством, увеличиваются с 1 января 2017 года примерно на 90%. Вода плюс канализация составляют восемь рублей 84,1 копейки, экономически обоснованный тариф пока не увеличивается и составляет 11 рублей 40,5 копейки», — заявила Ксендзова.

По субсидируемому тарифу население оплачивает расход воды из расчета 140 литров в сутки. К расходу, свыше этого норматива применяется более высокие экономически обоснованные тарифы.

При этом если в прошлом году население покрывало порядка 50% затрат на водоснабжения, то в этом году «Водоканал» рассчитывает довести долю участия населения в оплате затрат на водоснабжение до 75%.

«Доля возрастет. Не знаем насколько, но можем ожидать, что 75% покрытия за счет средств населения, как правительство нам установило, мы обеспечим», — уточнила Ксендзова.