Медики предоставят в налоговую сведения о нетрудоспособных безработных

Это решение Минздрав принял после совещания в Министерстве по налогам и сборам по отдельным вопросам реализации норм декрета N3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Стороны договорились о том, что необходимо исключить «предъявление необоснованных требований по уплате сбора на финансирование государственных расходов к гражданам, не имевшим места работы и перенесшим в 2015 году определенные заболевания (травмы), а также к женщинам, состоявшим под медицинским наблюдением во время беременности, родов и в послеродовой период».

Минздрав поручил при обращении в организации здравоохранения граждан, не имевших в 2015 году места работы, обеспечить выдачу им выписки из медицинских документов, содержащих решение врачебно-консультационной комиссии о наличии признаков временной нетрудоспособности за конкретный период времени в случаях оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях и медицинском наблюдении женщин во время беременности, родов и в послеродовой период.

Также им будет выдаваться эпикриз медицинской карты из стационара (его дубликат), который подтверждает конкретный период лечения.

При поступлении в организации здравоохранения запросов от налоговых органов о конкретном периоде нетрудоспособности гражданина, им будет предоставляться соответствующая информация. В то же время, отметили в Минздраве, с целью соблюдения врачебной тайны медучреждения будут предоставлять эти данные только с письменного согласия граждан. Оригинал письменного согласия должен быть приложен к запросу.