В Новосибирске жители новостроек будут платить за капремонт позже остальных

Обязанность платить за капремонт у собственников новых домов наступает через 5 лет после включения дома в список участников региональной программы. Ранее оговаривалось, что платить нужно будет через 3 года, но этот период продлило новое постановление правительства.

Гарантийный срок, который в России строители дают на новостройку, составляет пять лет. Поэтому капитальный ремонт в этот период делать не требуется: по федеральному закону его должна выполнить строительная организация.