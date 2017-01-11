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13:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске жители новостроек будут платить за капремонт позже остальных

Жители новых домов будут платить за капремонт спустя 5 лет после включения дома в список участников региональной программы, сообщает пресс-служба новосибирского Заксобрания.

Обязанность платить за капремонт у собственников новых домов наступает через 5 лет после включения дома в список участников региональной программы. Ранее оговаривалось, что платить нужно будет через 3 года, но этот период продлило новое постановление правительства.

Гарантийный срок, который в России строители дают на новостройку, составляет пять лет. Поэтому капитальный ремонт в этот период делать не требуется: по федеральному закону его должна выполнить строительная организация.

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