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13:48 (мск), источник: Новости Перми

В Перми возникли серьезные проблемы с вывозом мусора

С начала года отходы с контейнерных площадок перестали вывозить сразу в нескольких микрорайонах города. Власти называют происшедшее системным сбоем. Некоторые управляющие компании не успели выстроить договорные отношения с подрядными организациями.

Мусор на санплощадках лежит еще с прошлого года. Ситуация схожа и в центре Перми, и в отдаленных районах города. Бытовой мусор, пищевые отходы, старая мебель, строительный хлам — последствия новогоднего марафона складируются пермяками уже вблизи отведенных для этого мест. На стационарных площадках просто нет места для утилизации отходов.

На улице Советская, 76 контейнерная площадка помимо бытового мусора завалена еще и продуктами жизнедеятельности соседних офисных помещений. В микрорайоне Садовый мусор скоро начнут выбрасывать непосредственно рядом с автозаправочной станцией, а на улице Волховская, 32 место сбора отходов облюбовали маргиналы и собаки. Блиц-опрос пермяков выявил интересный факт: там, где за управление жилым фондом отвечает ТСЖ — ситуация с уборкой мусора благополучна, а вот от многоквартирных домов под патронажем управляющих компаний отходы в ряде случаев не вывозили с конца декабря 2016-го.

«Аномальное похолодание последних дней несколько “заморозило” проблемы, но с оттепелью кучи мусора начнут гнить. По прогнозам потепление наступит уже в конце этой недели. При температуре выше -10 массово пойдут к выброшенным пищевым отходам и представители местной фауны — крысы. В морозы они стараются лишний раз на улице не появляться», — прогнозирует пермский эколог Нелли Алексеева.

Между тем, с 2017 года в коммунальных квитанциях всех пермяков появится нововведение: из единой графы «содержание и ремонт жилого помещения» будет выделена отдельная строка — «плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)». До этого плата за ТКО не нормировалась — тариф устанавливала управляющая компания, и в среднем в Прикамье она составляла 2,5 рубля с одного квадратного метра жилья.

Юристы советуют пермякам фиксировать проблемы с вывозом мусора на фото и писать заявления в управляющие компании и ТСЖ.

«За не оказанные услуги, естественно, платить не надо, за некачественно оказанные — жильцы по составленному акту имеют право предъявить претензию. Правоприменительная практика такова, что на руки компенсацию у нас не выдают. Просто какое-то время пострадавшие жильцы смогут пользоваться коммунальными услугами бесплатно. Сумма компенсации, скорее всего, будет небольшой. Вывоз мусора — это ведь всего пара процентов ежемесячного платежа», — говорит адвокат Владимир Мелехин.

Местные власти о сложностях с утилизацией коммунальных отходов знают, но повлиять на решение вопроса не могут. В администрации Орджоникидзевского района, в котором проблема вывоза мусора стоит особенно остро, советуют разбираться с управляющей компанией, в ведении которой находится та или иная контейнерная площадка. Если же результата от коммунальщиков добиться не получится, то следует обращаться в Государственную инспекцию жилищного надзора Пермского края, либо в районное подразделение прокуратуры.

Кстати, схожие с пермскими «мусорные» проблемы в этом году есть и в других территориях края. Есть информация, что со своими обязанностями не справляются коммунальщики в Соликамске и Губахе. В поселке Октябрьский в этом году вообще еще не приезжал мусоровоз.

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