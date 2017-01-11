Работы на Северном обходе и эстакаде «Восточная» идут с опережением

На Северном обходе, который идет вокруг областного центра и связывает город с федеральной трассой «Калининград-Черняховск-Нестеров», уже заканчивают установку наружного освещения.

«На участке между Московским проспектом и так называемой Гурьевской развязкой вместо ненормативных двух полос будет современная шестиполосная дорога первой категории без светофорного регулирования и пересечения в одном уровне. Подрядчик опережает график почти в два раза и готов сдать объект до конца этого года», — сообщил Александр Рольбинов.

Второй этап Восточной эстакады вместе с развязкой на Московском проспекте планируется завершить до конца 2017 года. Сейчас здесь разобрали путепровод, началось устройство свайного фундамента опоры будущего мостового сооружения со стороны въезда в город.