Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Россия объявила бойкот ПАСЕ, за членство в которой отдала €32 млн
Наталья Подольская показала идиллию в семье Пресняковых
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире11 января 1914 года Москва начала борьбу с посыпанием дорог солью, которая закончилась для столицы поражением.
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
В Ярославской области на один день запретили аборты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Маккейн рассказал, когда армия Украины разгромит Россию - СМИ
БТР РФ увидели в Сирии: СМИ раскрыли подробности
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
Новый дизайн Audi показали на примере кроссовера Q8
Honda создала мотоцикл, с которого нельзя упасть
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
25События года в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
15:19 (мск), источник: АиФ Калининград

Работы на Северном обходе и эстакаде «Восточная» идут с опережением

Работы на Северном обходе и эстакаде «Восточная» идут с опережением. Об этом в ходе рабочего выезда заявил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Александр Рольбинов.

На Северном обходе, который идет вокруг областного центра и связывает город с федеральной трассой «Калининград-Черняховск-Нестеров», уже заканчивают установку наружного освещения.

«На участке между Московским проспектом и так называемой Гурьевской развязкой вместо ненормативных двух полос будет современная шестиполосная дорога первой категории без светофорного регулирования и пересечения в одном уровне. Подрядчик опережает график почти в два раза и готов сдать объект до конца этого года», — сообщил Александр Рольбинов.

Второй этап Восточной эстакады вместе с развязкой на Московском проспекте планируется завершить до конца 2017 года. Сейчас здесь разобрали путепровод, началось устройство свайного фундамента опоры будущего мостового сооружения со стороны въезда в город.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Как вы хотите, чтобы она умерла?» Где и как лечили Жанну Фриске
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Крым получил 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Константину Хабенскому — 45: лучшие фильмы с любимым актером Один из самых талантливых и при этом востребованных актеров своего поколения Константин Хабенский отмечает 45-летие. В честь этой даты вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли в кино
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
В Ярославской области на один день запретили аборты Акцию проводит РПЦ.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь