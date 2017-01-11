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13:37 (мск), источник: Капитал

S&P снова понизил рейтинги Приватбанка

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) понизило рейтинги Приватбанка с R (под надзором органов государственного регулирования) до SD (выборочный дефолт) из-за принудительной конвертации в капитал сертификатов участия в займе.

Источник: Капитал

Об этом говорится в сообщении агентства, передают «Українські новини».

Вслед за введением временной администрации в Приватбанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил 26 декабря о принудительной конвертации в капитал банка (bail-in) 3 находящихся в обращении выпусков сертификатов участия в займе.

В капитал банка были конвертированы следующие ценные бумаги: приоритетные необеспеченные сертификаты участия в займе объемом 175 млн долларов (ставка купона — 10,875%; срок погашения — февраль 2018), объемом 200 млн долл. (ставка купона — 10,25%; срок погашения — январь 2018) и субординированные сертификаты объемом 220 млн долл. (ставка купона — 11%; срок погашения — 2021).

«При отсутствии информации о дефолте по другим обязательствам ПриватБанка мы рассматриваем конвертацию долга в капитал как выборочный дефолт (selective default — SD). В связи с этим мы понижаем рейтинги ПриватБанка с R (под надзором органов государственного регулирования) до SD», — заявляет S&P.

Агентство планирует пересмотреть рейтинги Приватбанка текущего уровня SD, когда получит достаточно сведений для оценки кредитоспособности банка после проведения правительством его докапитализации.

Как сообщалось, 21 декабря S&P понизил рейтинги Приватбанка до R.

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