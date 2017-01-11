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13:50 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

За год работающих пенсионеров стало почти на 15 000 больше

В Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер, сообщило Министерство труда и социальной защиты.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В 2016 году число тех, кто не прекратил трудиться, хотя имел право на заслуженный отдых, выросло. Сейчас в стране 2 миллиона 619,3 тысячи пенсионеров. К 1 января 2017 года из них продолжали работать 665,8 тысячи человек, что составляет 25,4% об общего числа. Год назад — 651,2 тысячи, или 25,1%.

Трудящихся пенсионерок традиционно больше, чем пенсионеров: 451,5 тысячи женщин против 214,2 тысячи мужчин.

В прошлом году появлялись слухи, что работающим пенсионерам собираются урезать пенсии. В Минтруда в очередной раз отметили, что сейчас этот вопрос не рассматривается.

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