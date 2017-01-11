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14:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Пермдорстрой» подозревают в преднамеренном банкротстве

ПЕРМЬ, 11 января, РИА ФедералПресс. Выявлены признаки преднамеренного банкротства ОАО «Пермдорстрой».

Об этом сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на временного управляющего «Пермдорстроя» Злату Серебрякову. Она подала заявление в полицию, в котором указала на признаки преднамеренного банкротства ОАО «Пермдорстрой». По словам Серебряковой, анализ финансового состояния компании показал, что у нее нет возможности восстановить платежеспособность при применении процедуры внешнего управления. Стоимость активов общества оценивается в 3 млрд рублей.

Ранее «Пермдорстрой» принадлежал бывшему депутату прикамского заксобрания Владимиру Нелюбину. Летом прошлого года бизнесмен продал компанию. «Пермдорстрой» был признан банкротом 12 октября по иску налоговой службы. Учредитель дорожно-строительной компании ЗАО «Юкон Груп» решило ликвидировать общество. Первое собрание кредиторов 15 декабря приняло решение обратиться в суд с заявлением о введении процедуры конкурсного производства в отношении общества.

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