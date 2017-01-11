Проект ремонта Колхозной площади Перми разработают за 30 миллионов

Ремонт коснется участка от улицы Куйбышева до улицы Попова. В том числе реконструкция затронет улицу Пушкина от центрального колхозного рынка до Комсомольского проспекта; площадь центрального колхозного рынка участок Куйбышева от Революции Пушкина. Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 30 125 251 рублей.

Кроме того, 13,487 млн рублей выделено на разработку проекта капитального ремонта улицы Васильева в Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.