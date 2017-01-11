Проект ремонта Колхозной площади Перми разработают за 30 миллионов
ПЕРМЬ, 11 января, РИА ФедералПресс. Администрация Перми объявила конкурс на разработку проекта реконструкции улицы Революции.
ПЕРМЬ, 11 января, РИА ФедералПресс. Администрация Перми объявила конкурс на разработку проекта реконструкции улицы Революции.
Ремонт коснется участка от улицы Куйбышева до улицы Попова. В том числе реконструкция затронет улицу Пушкина от центрального колхозного рынка до Комсомольского проспекта; площадь центрального колхозного рынка участок Куйбышева от Революции Пушкина. Стоимость
Кроме того, 13,487 млн рублей выделено на разработку проекта капитального ремонта улицы Васильева в Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.