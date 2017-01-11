Нынешние холода отразятся на счетах кишиневцев
В первые дни текущего месяца «Термоэлектрика» подавала 441 гигакалорию тепла в час, а когда ударили морозы — 557 гигакалорий.
В первые дни текущего месяца «Термоэлектрика» подавала 441 гигакалорию тепла в час, а когда ударили морозы — 557 гигакалорий.
Это — рекордный уровень, отмечают на госпредприятии. Увеличение потребляемой энергии связано и с тем, что многие потребители теперь сами регулируют уровень поступления тепла.
Gas Natural Fenosa также отмечает увеличение объемов потребления электроэнергии. 9 января жители центра и юга республики использовали больше десяти миллионов