Нынешние холода отразятся на счетах кишиневцев

Это — рекордный уровень, отмечают на госпредприятии. Увеличение потребляемой энергии связано и с тем, что многие потребители теперь сами регулируют уровень поступления тепла.

Gas Natural Fenosa также отмечает увеличение объемов потребления электроэнергии. 9 января жители центра и юга республики использовали больше десяти миллионов киловатт-часов, это почти на 500 тысяч больше, чем в обычный день в конце декабря.