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15:17 (мск), источник: Noi.md

Нынешние холода отразятся на счетах кишиневцев

В первые дни текущего месяца «Термоэлектрика» подавала 441 гигакалорию тепла в час, а когда ударили морозы — 557 гигакалорий.

Источник: Noi.md

Это — рекордный уровень, отмечают на госпредприятии. Увеличение потребляемой энергии связано и с тем, что многие потребители теперь сами регулируют уровень поступления тепла.

Gas Natural Fenosa также отмечает увеличение объемов потребления электроэнергии. 9 января жители центра и юга республики использовали больше десяти миллионов киловатт-часов, это почти на 500 тысяч больше, чем в обычный день в конце декабря.

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