Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бесплатную приватизацию снова продлят
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире11 января 1914 года Москва начала борьбу с посыпанием дорог солью, которая закончилась для столицы поражением.
Старшая сестра — это диагноз
Младший сын Жасмин поразил сходством с мамой
Мужчина толкнул знакомого на рельсы перед поездом метро
20-летний парень объявил себя беременным
Маккейн рассказал, когда армия Украины разгромит Россию - СМИ
БТР РФ увидели в Сирии: СМИ раскрыли подробности
30 лучших платьев «Золотого глобуса 2017»
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото)
В США пообещали ударить санкциями по «самому слабому месту» РФ
Ехидная шутка: РФ ответила на санкции Обамы - СМИ
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
15Второй зимний Московский Велопарад
14Рождество Христово в городах России
25События года в фотографиях
14Зима в Северном полушарии
14:30 (мск), источник: УНИАН

Гривня уступила доллару еще пару копеек

В среду, 11 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,10/27,23 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Источник: УНИАН

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5471/28,6813 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4503/0,4530 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,23 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 174 сделки на сумму 73,36 млн долл.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Последствия непогоды в Украине: за сутки на автодорогах погибло 6 человек, еще 46 – травмированы
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Обама выступил с прощальной речью
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
В жилой многоэтажке в Саратове взорвался газ
В Ярославской области на один день запретили аборты
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Апокалипсис сегодня: из РФПЛ ушли деньги, и это хорошо "Зенит" покупает Лунёва, "Локо" избавляется от высокооплачиваемых игроков, а два клуба РФПЛ уже хотят в ФНЛ. Что за чертовщина происходит?
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В регионах РФ увеличили взносы на капремонт
Электрички в Пулково запустят в ближайшие годы
Депутатов Госдумы обвинили в неуплате счетов по ЖКХ
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком Телеведущая наслаждается всеми прелестями материнства.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь