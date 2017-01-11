Гривня уступила доллару еще пару копеек

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5471/28,6813 грн/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4503/0,4530 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,23 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 174 сделки на сумму 73,36 млн долл.