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15:17 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские власти планируют установить в городе третью снегоплавильную станцию

На данный момент в городе работает две станции, каждая из которых перерабатывает около 8 тыс. кубометров снега в сутки.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует установить в городе третью стационарную снегоплавильную станцию, чтобы снизить нагрузку на снегоотвалы при уборке улиц зимой. Об этом сообщил в среду журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«В перспективе установление снегоплавильных станций по одной на каждый район — это оптимальный вариант. Но это дорого, и сразу нам не осилить. Постепенно будем, сейчас планируем следующую, третью снегоплавильную станцию», — сказал Локоть.

По его словам, в качестве вероятного места размещения станции рассматривается левобережная часть города, где расположены два больших по площади района — Ленинский и Кировский. Она будет создаваться на условиях концессии, за счет частного инвестора. Сроков строительства станции Локоть не назвал.

На данный момент в городе работает две станции, каждая из которых перерабатывает около 8 тыс. кубометров снега в сутки. Вместе они плавят около половины всего вывозимого с улиц города ежедневно снега. Вторая станция начала работу 3 января 2017 года.

С начала снегопадов с улиц Новосибирска вывезено примерно столько же снега, сколько за всю прошлую зиму — около 1,8 млн кубометров. В декабре из-за обильных осадков в городе введен режим ЧС. На уборку снега ежедневно выходят около 280 единиц дорожной техники.

Как отметил Локоть, помогать в уборке снега городским службам начали крупные предприятия. Так, участок улицы Серебренниковской в районе своего управления очистило МУП «Новосибирский метрополитен», участок Вокзальной магистрали — Западно-сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал РЖД). Помочь с уборкой снега решили также ряд новосибирских заводов.

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