Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бесплатную приватизацию снова продлят
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Червивые конфеты от губернатора: начата проверка подарка сиротам
Британка рассказала об ужасах кесарева сечения
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Соль, песок и камень: как борются со снегом в России и мире11 января 1914 года Москва начала борьбу с посыпанием дорог солью, которая закончилась для столицы поражением.
Кризис трех лет: что это такое и как его пережить
Ксения Собчак рассказала о проблемах с ребенком
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
"Вы даже дома ухоженная!": поклонники восхищены уютом Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находится в тяжёлом состоянии
В моду вошли обесцвеченные брови (фото)
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
"Просто взяла его с вешалки": Захарова показала элегантное платье
"Это просто уже стыдно!": Фадеев о новогодних шоу
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
4040 самых красивых снимков 2016 года
25События года в фотографиях
1135-летие герцогини Кембриджской
1645-летие Константина Хабенского
15:48 (мск), источник: РИАЦ

Отменены авиарейсы из Волгограда в четыре города России

Авиакомпания «Пионер» отменила авиарейсы между Волгоградом и четырьмя городами России.

Источник: РИАЦ

Как сообщает сайт компании, с 9 января по 25 марта воздушная гавань города-героя не будет принимать рейсы из Самары и Казани. Кроме того, нельзя будет улететь из Волгограда в Минеральные воды и Краснодар.

Причиной данного решения называется низкая загруженность рейсов. При этом в компании отметили, что с повышением активности пассажиров на этих направлениях перевозки будут возобновлены. Расписание на новый летний сезон будет опубликовано 25 марта.

Напомним, что авиакомпания «Пионер — региональные авиалинии» — один из новых участников отечественного рынка воздушных пассажироперевозок, образованный в мае 2016-го на базе работавшей в с 1994 года дагестанской авиакомпании «Аэросервис». Аэропорт приписки — Уйташ (Махачкала). Входит в список перевозчиков, получивших право продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам. Первые рейсы между Волгоградом и вышеназванными четырьмя городами авиакомпанией были выполнены в начале июня 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Юные волгоградские шахматисты пригласили Гарри Каспарова на сеанс одновременной игры
В Кремле назвали вымыслом сообщения о компромате на Трампа
Крым получил 20 млн кубометров газа
У Улюкаева нашли монеты из драгоценных металлов
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума поддержала декриминализацию побоев в семье
Командир батальона «Север» явился в суд по делу Немцова
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: онлайн презентация Сегодня в Вене Skoda официально представит обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Константину Хабенскому — 45: лучшие фильмы с любимым актером Один из самых талантливых и при этом востребованных актеров своего поколения Константин Хабенский отмечает 45-летие. В честь этой даты вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли в кино
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
В Ярославской области на один день запретили аборты Акцию проводит РПЦ.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь