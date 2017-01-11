Отменены авиарейсы из Волгограда в четыре города России

Как сообщает сайт компании, с 9 января по 25 марта воздушная гавань города-героя не будет принимать рейсы из Самары и Казани. Кроме того, нельзя будет улететь из Волгограда в Минеральные воды и Краснодар.

Причиной данного решения называется низкая загруженность рейсов. При этом в компании отметили, что с повышением активности пассажиров на этих направлениях перевозки будут возобновлены. Расписание на новый летний сезон будет опубликовано 25 марта.

Напомним, что авиакомпания «Пионер — региональные авиалинии» — один из новых участников отечественного рынка воздушных пассажироперевозок, образованный в мае 2016-го на базе работавшей в с 1994 года дагестанской авиакомпании «Аэросервис». Аэропорт приписки — Уйташ (Махачкала). Входит в список перевозчиков, получивших право продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам. Первые рейсы между Волгоградом и вышеназванными четырьмя городами авиакомпанией были выполнены в начале июня 2016 года.