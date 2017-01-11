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15:39 (мск), источник: Volga News

На восстановление самолета Як-52, затонувшего в реке Татьянке, выделено 330 тыс. рублей

Региональное правительство выделило Самарскому областному аэроклубу ДОСААФ субсидию в размере 330 тыс руб. на финансирование непредвиденных расходов.

Речь идет о тратах, связанных с проведением работ по восстановлению самолета Як-52, участвовавшего 7 ноября в Параде памяти, и совершившего вынужденную посадку на мелководье реки Татьянки.

Соответствующее постановление правительства Самарской области от 29 декабря 2016 года опубликовано 11 января текущего года. Согласно документу, объем предоставляемой субсидии определен исходя из расходов, указанных в заявлении аэроклуба.

Напомним, летевший с Парада памяти самолет Як-52, совершил вынужденную посадку. Выбраться из самолета пилотам помогли сотрудники ГИМС, которые оказали им необходимую помощь.

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