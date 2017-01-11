В Уфе на перекрестке Пушкина — К. Маркса установят ограждения для пешеходов

Пешеходные ограждения будут препятствовать выходу людей на перекресток в неположенном месте, а также попаданию машин на тротуар.

Напомним, на данном перекрестке в центре Уфы произошло несколько резонансных аварий.

В октябре 2014 года 18-летний водитель «Мерседес Бенц С180» проскочил перекресток на красный сигнал и врезался в «Тойоту Ленд Крузер». «Мерседес» бросило на ограду Верховного суда, внедорожник — на крыльцо здания. Водитель и пассажир «Мерседеса» погибли. Еще двое пассажиров немецкой иномарки и водитель джипа получили тяжелые травмы.

Через год здесь же столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Инфинити М37», последний занесло на крыльцо Верховного суда. В этой аварии пострадали маленькие пассажиры обеих иномарок — мальчики 3 и 9 лет.

В ноябре 2015 года на этом месте произошло столкновение автобуса «НефАЗ» и внедорожника «Рено Дастер». В апреле 2016 на перекрестке вазовская «пятнадцатая» столкнулась с «Ауди Q7», а затем въехала в припаркованные «Опель Астра» и «Рено Логан».