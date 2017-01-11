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17:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Восемь управляющих компаний в Волгограде не заплатили за потребленные ресурсы 9 миллионов рублей

Госжилнадзор по Волгоградской области в начале года проверил соблюдение порядка расчетов со стороны управляющих компаний за энергоресурсы и уже нашел нарушения.

Выданы предписания о перечислении ресурсоснабжающим организациям свыше девяти миллионов рублей, — сообщают в областной инспекции.

В отношении УК «СантехСервис» и «ЖЭУ» составлены административные протоколы, они заплатят штраф на общую сумму 150 тысяч рублей за нарушение порядка расчетов.

В числе должников также восемь управляющих организаций: «ТЭРА», «Уютный дом», «Первая ЖК», «Союз ЖК», «Спутник», УК «ЖЭУ», «Лада Дом», «Алдан». Еще шесть УК заплатят штраф за препятствование органу лицензионного контроля в проведении проверки.

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