В аэропорту Перми заработал магазин Duty Free

Компания «Урал Дюти Фри» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Владеет магазинами в международных аэропортах Уфы и Магнитогорска, а также управляет Duty Free в аэровокзале Душанбе.



Как сообщал «Ъ», в ноябре 2015 года тендер на право заключения договора аренды помещений для организации и эксплуатации магазина беспошлинной торговли в стерильной зоне международных авиалиний аэропорта. Большое Савино выиграла компания «Аэро Регион». Новый оператор должен был занять место компании «Казань дьюти-фри», проработавшей в Перми менее года, однако в январе 2016 года компания отказалась от своих планов в Перми.



«Урал Дюти Фри» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Компания владеет магазинами в международных аэропортах города Уфы и города Магнитогорск. Также ООО «Урал Дюти Фри» осуществляет управление магазинами беспошлинной торговли в аэропорту города Душанбе.