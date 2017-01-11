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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В аэропорту Перми заработал магазин Duty Free

Магазин беспошлинной торговли в аэропорту Перми запустила компания «Урал Дюти Фри», сообщает интернет-газета «ТЕКСТ».

Компания «Урал Дюти Фри» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Владеет магазинами в международных аэропортах Уфы и Магнитогорска, а также управляет Duty Free в аэровокзале Душанбе.

Как сообщал «Ъ», в ноябре 2015 года тендер на право заключения договора аренды помещений для организации и эксплуатации магазина беспошлинной торговли в стерильной зоне международных авиалиний аэропорта. Большое Савино выиграла компания «Аэро Регион». Новый оператор должен был занять место компании «Казань дьюти-фри», проработавшей в Перми менее года, однако в январе 2016 года компания отказалась от своих планов в Перми.

«Урал Дюти Фри» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Компания владеет магазинами в международных аэропортах города Уфы и города Магнитогорск. Также ООО «Урал Дюти Фри» осуществляет управление магазинами беспошлинной торговли в аэропорту города Душанбе.

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