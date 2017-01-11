В Крым поставили 20 млн куб. м газа по новому газопроводу

«Газотранспортная система РФ работает надежно. В том числе 30 декабря мы начали поставки в Крым. На сегодняшний день 20 млн кубометров газа поставлено крымчанам», — сказал А. Новак в среду на совещании президента с членами правительства.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры президент РФ Владимир Путин сообщил на пресс-конференции 23 декабря. 27 декабря 2016 года он дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

Глава Минэнерго подчеркнул также, что в других регионах период пиковых холодов проходит в целом нормально.

Президент РФ, в частности, интересовался ситуацией в Москве и Московской области, Оренбургской области, в Якутии.

А. Новак отметил, что имевшие место обледенения ЛЭП ликвидировались в штатном режиме.

«В целом общее время восстановления энергоснабжения потребителей было лучше, чем в прошлом году, и составило 1,5 часа, то есть в два раза ниже, чем в среднем по году», — сказал он.