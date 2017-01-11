Рольбинов: Активная фаза строительства дорог на Острове начнётся в феврале

Подрядчики не остановили работы во время новогодних каникул. На всех площадках дорожники трудятся уже с третьего января. И даже с учётом неблагоприятных погодных условий темпы работ не снижают. Активная фаза начнётся в феврале, — рассказал врио вице-премьера регионального правительства Александр Рольбинов.

Он также отметил, что в конце 2016 года региональный оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 утвердил рабочую версию транспортного мастер-плана на время проведения турнира. Сейчас идут согласования с силовыми структурами и органами безопасности.

В ноябре мэрия Калининграда выдала разрешение на строительство улично-дорожной сети. На Острове появится несколько двух- и четырёхполосных улиц местного значения.