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17:05 (мск), источник: Калининград.Ru

Рольбинов: Активная фаза строительства дорог на Острове начнётся в феврале

Активная фаза строительства дорог на острове Октябрьском начнётся в феврале 2017 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Калининград.Ru

Подрядчики не остановили работы во время новогодних каникул. На всех площадках дорожники трудятся уже с третьего января. И даже с учётом неблагоприятных погодных условий темпы работ не снижают. Активная фаза начнётся в феврале, — рассказал врио вице-премьера регионального правительства Александр Рольбинов.

Он также отметил, что в конце 2016 года региональный оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 утвердил рабочую версию транспортного мастер-плана на время проведения турнира. Сейчас идут согласования с силовыми структурами и органами безопасности.

В ноябре мэрия Калининграда выдала разрешение на строительство улично-дорожной сети. На Острове появится несколько двух- и четырёхполосных улиц местного значения.

Ранее врио вице-премьера регионального правительства Александр Рольбинов в интервью Калининград.Ru рассказал, что транспортная доступность стадиона к ЧМ-2018 будет обеспечена по шести направлениям. Строительство дорожной сети на Острове началось с реконструкции Солнечного бульвара, первая часть которого открылась в августе.

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