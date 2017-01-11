Рольбинов: Активная фаза строительства дорог на Острове начнётся в феврале
Активная фаза строительства дорог на острове Октябрьском начнётся в феврале 2017 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Активная фаза строительства дорог на острове Октябрьском начнётся в феврале 2017 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Подрядчики не остановили работы во время новогодних каникул. На всех площадках дорожники трудятся уже с третьего января. И даже с учётом неблагоприятных погодных условий темпы работ не снижают. Активная фаза начнётся в феврале, — рассказал врио
Он также отметил, что в конце 2016 года региональный оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 утвердил рабочую версию транспортного
В ноябре мэрия Калининграда выдала разрешение на строительство
Ранее врио