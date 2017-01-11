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17:27 (мск), источник: УНИАН

Продукты питания в Украине в 2016 году подорожали на 3,3% — эксперт

В прошлом году рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил всего 3,3% по сравнению с 42% в 2015 году и 25% в 2014 году.

Рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) замедлился до 3,3% с 42%, зафиксированных годом ранее, говорится в комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, переданном УНИАН.

«Динамика цен на продукты питания на протяжении года была умеренной: рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил всего 3,3% по сравнению с 42% в 2015 году и 25% в 2014 году», — отметила эксперт.

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По данным Белан, замедление этого показателя было вызвано стабилизацией национальной валюты, хорошим урожаем сельскохозяйственных культур и ростом предложения некоторых продуктов питания на внутреннем украинском рынке, которое возникло в результате торговых ограничений со стороны России.

Эксперт отметила, что в целом рост цен на потребительские товары в Украине в конце прошлого года составил 12,4% в годовом выражении. В 2015 году этот показатель составлял 43%. В месячном выражении в декабре 2016 года цены выросли на 0,9% после роста на 1,8% в ноябре.

По словам Белан, основным фактором инфляции стал рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в 2016 году достигла минимального значения за последние два года — 12,4%.

Ключевые рейтинговые агентства прогнозировали показатель инфляции в Украине по итогам 2016 года на уровне 14%, в 2017—2018 годах — на уровне 8−9,5%.

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