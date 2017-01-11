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17:06 (мск), источник: РБК

СМИ узнали об уходе заместителей главы «Почты России» со своих постов

Три заместителя начальника «Почты России» Дмитрия Страшнова покинут свои посты, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экономических кругах.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседника агентства, из компании уйдут Родион Шишков, который отвечал за развитие госуслуг, Сергей Тимошин, занимающий должность заместителя по операционному управлению, а также Татьяна Рябова, которая отвечает за работу с кадрами.

Собеседник агентства не уточнил, почему они покинут «Почту России».

В конце ноября Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Страшнова и двух руководителей департаментов Минкомсвязи. Начальника «Почты России» заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сотрудников Минкомсвязи — в халатности.

По мнению Генпрокуратуры, в июне 2015 года Страшнов незаконно назначил себе премию 95,4 млн руб. Выплата, исходя из претензий надзорного ведомства, должна была составить 3,2 млн руб.

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Страшнов, комментируя эту ситуацию, заявил, что не видит причин отказываться от вознаграждения. По его мнению, государство «в лице министерства или правительства» выпускало постановления. Страшнов считает, что в случае появления прямой директивы на отмену бонусов, будет «очень плохой прецедент для рынка в целом».

Глава «Почты России» подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой. Директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая, комментируя претензии надзорного ведомства, заявила, что министерство с ними не согласно.

«Коммерсантъ» в декабре 2016 года со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову продлить трудовой договор со Страшновым до 1 июля 2017 года.

Официальный представитель Генпрокуратры Александр Куренной в конце 2016 года заявил, что речи о наказании Страшнова не идет.

Комментарии
5
Антилицемер
Премию себе назначил падла. Видимо авто решил поменять Gандон.
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Антилицемер
Гнать его sраnой метлой вместе с заместителями, пока много наворовать не успел!
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AVS
Почта России...
Как много в этом звуке...
Мне два письма пришли вчерась.
От одного человека.
Одно мне было послано 21-го декабря 2016 года, другое 14-го декабря.
Пришли одновременно.
Вчера было 10-е января 2017 года.
Из за почты много информации стало бесполезной.
$¥ки.
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