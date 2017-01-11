СМИ узнали об уходе заместителей главы «Почты России» со своих постов

По словам собеседника агентства, из компании уйдут Родион Шишков, который отвечал за развитие госуслуг, Сергей Тимошин, занимающий должность заместителя по операционному управлению, а также Татьяна Рябова, которая отвечает за работу с кадрами.

Собеседник агентства не уточнил, почему они покинут «Почту России».

В конце ноября Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Страшнова и двух руководителей департаментов Минкомсвязи. Начальника «Почты России» заподозрили в злоупотреблении полномочиями, сотрудников Минкомсвязи — в халатности.

По мнению Генпрокуратуры, в июне 2015 года Страшнов незаконно назначил себе премию 95,4 млн руб. Выплата, исходя из претензий надзорного ведомства, должна была составить 3,2 млн руб.