Рустам Минниханов осмотрел строящийся ЖК «М-14»

В микрорайоне, расположенном на Оренбургском тракте, ведется строительство трех домов на 255 квартир. Степень их готовности — 65%.

По словам исполнительного директора НКО «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» Талгата Абдуллина, все необходимые инженерные сети уже проведены (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация). Сдать готовые дома планируется в третьем квартале этого года. В перспективе — возведение ещё 250 тысяч квадратных метров жилья.

Талгат Абдуллин отметил, что ранее на территории жилого комплекса был открыт новый детский сад.

Напомним, микрорайон М-14 — один из крупных казанских проектов строительства жилья по программе социальной ипотеки. Всего в микрорайоне планируется построить 17 домов на 3800 квартир.