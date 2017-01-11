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17:43 (мск), источник: Новый Калининград

Рольбинов анонсировал создание единого центра управления перевозками на период ЧМ-2018

На период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде будет создан региональный центр управления перевозками. Об этом, как сообщает пресс-служба областного правительства, в среду во время посещения объектов транспортной инфраструктуры ЧМ-2018 заявил врио вице-премьера Александр Рольбинов.

По его словам, созданный центр займется координацией работы как муниципальных, так и областных транспортных компаний.

Он также сообщил, что в конце 2016 года региональный оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 утвердил рабочую версию транспортного мастер-плана на время проведения турнира.

«Сейчас идут согласования с соответствующими силовыми структурами и органами безопасности. Данный документ, разработанный Высшей школой экономики, должен обеспечить комфортное передвижение для болельщиков, участников игр и жителей региона», — уточнил Рольбинов.

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