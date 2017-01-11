Рольбинов анонсировал создание единого центра управления перевозками на период ЧМ-2018
На период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде будет создан региональный центр управления перевозками. Об этом, как сообщает
На период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в Калининграде будет создан региональный центр управления перевозками. Об этом, как сообщает
По его словам, созданный центр займется координацией работы как муниципальных, так и областных транспортных компаний.
Он также сообщил, что в конце 2016 года региональный оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 утвердил рабочую версию транспортного
«Сейчас идут согласования с соответствующими силовыми структурами и органами безопасности. Данный документ, разработанный Высшей школой экономики, должен обеспечить комфортное передвижение для болельщиков, участников игр и жителей региона», — уточнил Рольбинов.