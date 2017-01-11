Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Известная белорусская модель найдена мёртвой
"Гадость страшная": иностранцев удивило любимое блюдо россиян
В Ярославской области на один день запретили аборты
Кейт Миддлтон вошла в список самых стильных женщин мира
Кот Красавчик помог родить козеКот по имени Красавчик выступил в роли акушера (ну, почти) для беременной козы в приюте для животных
Дочка Екатерины Стриженовой «наступает маме на пятки» (видео)
В Ярославской области на один день запретили аборты
Москвич смог спастись из плена, выбросив записку из окна (видео)
Мужчина толкнул знакомого перед поездом метро
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем закончится конфликт в Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Ксения Собчак показала, как выглядит без макияжа
Поклонники решили, что Памела Андерсон сделала пластику
«Обама похож на алкоголика»: экс-агент ЦРУ о новых санкциях США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
15Второй зимний Московский Велопарад
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
4040 самых красивых снимков 2016 года
17:45 (мск), источник: Prokazan.ru

АСВ распределило вкладчиков «ИнтехБанка» по банкам-агентам

Страховые выплаты клиентам «ИнтехБанка» начнутся 12 января и будут осуществляться через отделения Сбербанка, ВТБ 24 и «Ак Барс» банка. Об этом сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

 — Каждый из указанных банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков ПАО «ИнтехБанк». Распределение вкладчиков по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства вкладчика, представленных им в банк при открытии вклада (счета), а также от начальной буквы его фамилии в соответствии со следующей таблицей, — говорится в сообщении.

Сообщается, что вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, перечень и режим работы которых указаны на сайте.

 — Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, — сообщает АСВ.

Возмещение будут выплачиваться вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео последних секунд жизни водителя из РТ, сгоревшего в ДТП с грузовиком
Глава МИД Канады оказалась под санкциями России
СМИ узнали об увольнении заместителей главы «Почты России»
Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе КМ
Путин поручил поддержать пострадавших при взрыве в Саратове
Госдума одобрила декриминализацию побоев в семье
Студенты приоритетных направлений получат повышенную стипендию
Жириновский высказался о новогодних шоу: «Противно смотреть»
Спорт
Поднятая целина. Кто выиграет от расширения ЧМ до 48 участников 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года
Авто
Обновленная Skoda Octavia: зачем ей фары в стиле «Мерседеса» Skoda официально представила обновленную версию своего главного хита – модели Octavia
Hi-Tech
Как пользоваться телефоном в экстренных ситуациях: инструкция от МЧС Советы, которые дали специалисты, пригодятся каждому. Никаких сверхсложных действий предпринимать не нужно — запомнить все очень просто
Кино
Алла Пугачева ответила на призывы улучшить новогодние телешоу СМИ сообщили, что в интернете собирают подписи за то, чтобы запретить певице участвовать в «голубых огоньках»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Бесплатную приватизацию снова продлят
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли обесцвеченные брови (фото) Шесть смелых идей на тему "брови тоже хотят быть модными" предложили визажисты, работавшие на фэшн-показах нового сезона.
Дети
Джоли и Питт примирились ради детей Что заставило звезд прийти к совместному решению?
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь