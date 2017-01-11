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18:45 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге подсчитали незаконные рекламные конструкции

В Смольном подсчитали незаконные рекламные конструкции. По итогам минувшего года таковыми признали более 14 тысяч рекламных сооружений, а также более десяти тысяч информационных объектов (вывесок).

Источник: РИА "Новости"

За 2016 год в Петербурге выявлено 14775 незаконно установленных рекламных конструкций, владельцам которых направлены предписания о демонтаже, сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Материалы о нарушениях направлены в полицию, а виновникам грозит ответственность по статье 14.37 Кодекса об административных правонарушениях, для юрлиц штраф может составлять до миллиона рублей.

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Также с начала прошлого года в городе выявили 10359 незаконных рекламных вывесок. По ранее выявленным нарушениям на виновников наложили штрафы на общую сумму 155 млн 264 тысячи рублей (для сравнения, за аналогичный период 2015 года общая сумма наложенных штрафов — 46 миллионов 170 тысяч рублей).

С нарушителями, которые не оплатили уже наложенные на них штрафы за незаконную рекламу, разбираются судебные приставы: в 2016 году в рамках исполнительного производства удержано более 33 миллионов рублей.

Некоторые владельцы демонтируют незаконную рекламу добровольно. В частности, самостоятельно сняли 434 объекта с Адмиралтейской, Английской, Дворцовой и Кронверкской набережных и Биржевой площади. Те конструкции, которые не убрали по-хорошему, ликвидируют все равно — уже в принудительном порядке. А с владельцев потом взыщут деньги, затраченные на работы по сносу.

В комитете также отметили, что в минувшем году было выдано 11712 разрешений на информационные объекты (вывески) и 786 разрешений на рекламные конструкции.

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