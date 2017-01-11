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19:11 (мск), источник: Sputnik.by

Нефтегазовые споры Беларуси и России могут длиться до 2025 года

Создание единого энергетического рынка в Евразийском экономическом союзе намечено на 2025 год — планируется, что к этому сроку нефтегазовые ресурсы в рамках союза будут реализовываться по одинаковым ценам.

Источник: Sputnik.by

Нефтегазовые споры Беларуси и России могут длиться до 2025 года.

Как долго будут продолжаться нефтегазовые споры Беларуси и России, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов обсудил с политическим экспертом, директором информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александром Шпаковским.

По словам политолога, поиск компромисса между двумя странами может затянуться еще на 9 лет, до тех пор, пока единый энергетический рынок не будет сформирован.

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«Таковы реалии, и до этого момента вопросы решаются на уровне двусторонних отношений, и у каждой стороны есть своя аргументация. В прошлом году мы недополучили порядка 20% от заявленных объемов российской нефти. Соответственно, эта нефть не была переработана. Упал наш экспорт в страны Европейского союза», отметил Шпаковский.

Политический эксперт уточнил, что такая ситуация напрямую влияет на состояние отечественной экономики и сказывается на благосостоянии граждан. Уровень жизни населения снижается, и то же самое происходит в Российской Федерации.

Кроме того, по словам Александра Шпаковского, российская программа импортозамещения на сегодняшний день реализуется без какого-либо учета интересов белорусской стороны. Параллельно с другими импортерами белорусы вытесняются с российского рынка.

«Такая ситуация складывается в сельском хозяйстве. Российские производители, в основе которых зачастую стоят зарубежные компании, и другие предприятия, используя административный ресурс, в том числе Россельхознадзор, пытаются выдавливать белорусов с рынка», констатировал собеседник Sputnik.

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