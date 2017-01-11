Россия поставит в Казахстан транспортно-боевые вертолеты

По информации компании, в Казахстан отправятся четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. Контракт заключен в рамках реализации договора между Казахстаном и Россией о военно-техническом сотрудничестве.

Вертолеты Ми-35М должны постепенно заменить Ми-24. Сегодня в Казахстане эксплуатируется около 200 российских вертолетов, их используют правоохранительные, спасательные и военные структуры.

За Ми-35М Казахстан будет рассчитываться российскими рублями. АО «Вертолеты России» — единственный разработчик и производитель вертолетов в России, в его состав входят пять заводов.



Холдинг является частью госкорпорации Ростех.