Россия поставит в Казахстан транспортно-боевые вертолеты
Российский госхолдинг «Вертолеты России» сообщил о сделке с Казахстаном.
Российский госхолдинг «Вертолеты России» сообщил о сделке с Казахстаном.
По информации компании, в Казахстан отправятся четыре
Вертолеты Ми-35М должны постепенно заменить Ми-24. Сегодня в Казахстане эксплуатируется около 200 российских вертолетов, их используют правоохранительные, спасательные и военные структуры.
За Ми-35М Казахстан будет рассчитываться российскими рублями. АО «Вертолеты России» — единственный разработчик и производитель вертолетов в России, в его состав входят пять заводов.
Холдинг является частью госкорпорации Ростех.