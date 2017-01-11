Павел Филип выступает за поднятие зарплат преподавателям
Правительство ищет возможности повысить заработную плату учителям.
Правительство ищет возможности повысить заработную плату учителям.
В связи с этим
Данный вопрос обсуждался сегодня на встрече с представителями науки и образования Федерации профсоюзов, которые были приглашены в качестве участников данной рабочей группы.
Ранее правительство приняло требование профсоюза об увеличении заработка молодым специалистам, которые хотят работать в сельских школах.
Для преподавателей с высшим образованием, будет выделено 70 тысяч леев, а для специалистов со средним образованием — 50 тысяч леев.
Также на 20% увеличат стипендии студентам, которые учатся по профессии. Рабочая встреча правительства с представителями профсоюзов состоится в ближайшие дни.