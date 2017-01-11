Павел Филип выступает за поднятие зарплат преподавателям

В связи с этим премьер-министр Павел Филип распорядился о создании рабочей группы для оценки возможности выделения финансовых средств из государственного бюджета на эти цели. Он требует конкретных предложений по данному вопросу.

Данный вопрос обсуждался сегодня на встрече с представителями науки и образования Федерации профсоюзов, которые были приглашены в качестве участников данной рабочей группы.