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19:37 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип выступает за поднятие зарплат преподавателям

Правительство ищет возможности повысить заработную плату учителям.

Источник: Publika.md

В связи с этим премьер-министр Павел Филип распорядился о создании рабочей группы для оценки возможности выделения финансовых средств из государственного бюджета на эти цели. Он требует конкретных предложений по данному вопросу.

Данный вопрос обсуждался сегодня на встрече с представителями науки и образования Федерации профсоюзов, которые были приглашены в качестве участников данной рабочей группы.

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Ранее правительство приняло требование профсоюза об увеличении заработка молодым специалистам, которые хотят работать в сельских школах.

Для преподавателей с высшим образованием, будет выделено 70 тысяч леев, а для специалистов со средним образованием — 50 тысяч леев.

Также на 20% увеличат стипендии студентам, которые учатся по профессии. Рабочая встреча правительства с представителями профсоюзов состоится в ближайшие дни.

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