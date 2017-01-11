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19:31 (мск), источник: РИА Новости

Три заместителя главы «Почты России» Страшнова покидают свои посты

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Три заместителя генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова решили покинуть свои посты, сообщает компания в среду.

Источник: РИА Новости

В частности, компанию покинут заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова, заместитель генерального директора по операционному управлению Сергей Тимошин, а также заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Отмечается также, что Рябова приняла решение покинуть свою должность по собственному желанию.

При этом руководить блоком по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям будет Виктория Лобанова, которая ранее занимала руководящие должности в сфере управления персоналом в «Дикси», ОТП банке, «Джии мани банке» и General Electric International.

Тимошин решил покинуть должность по личным обстоятельствам, добавляют в «Почте России». Шишков принял решение «продолжить работу вне предприятия».
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Кроме того, по совместительству на должность директора макрорегиона Москва назначен Сергей Малышев, который также является заместителем генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс доставке. При этом Алексей Корякин, который ранее занимал эту должность, перешел на должность советника директора этого макрорегиона. На должность советника генерального директора по безопасности назначен Валерий Симонов.

Генпрокуратура в ноябре прошлого года потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний. Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.

Комментарии
14
А Б
В этой ситуации всё предельно понятно - Страшнов сдал своих заместителей для того, чтобы самому сохранить свой пост и свои сверхприбыли.
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А Б
И снова спасибо!
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Сергей Зауглов
Знай, что ты тут не один! Удачи!
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