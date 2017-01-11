Три заместителя главы «Почты России» Страшнова покидают свои посты

В частности, компанию покинут заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова, заместитель генерального директора по операционному управлению Сергей Тимошин, а также заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

Отмечается также, что Рябова приняла решение покинуть свою должность по собственному желанию.

При этом руководить блоком по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям будет Виктория Лобанова, которая ранее занимала руководящие должности в сфере управления персоналом в «Дикси», ОТП банке, «Джии мани банке» и General Electric International.