Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья
Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья. Они купили квартиры в новых домах и только потом узнали, что застройщик взял кредит в банке под залог их квартир.
Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья. Они купили квартиры в новых домах и только потом узнали, что застройщик взял кредит в банке под залог их квартир.
\Этот крик души Нины Стадниченко, скорее, от безысходности, нежели проявление агрессии. Все накопленные средства женщина вложила в покупку квартиры в строящемся доме. Но когда пришло время оформлять жилье в собственность, выяснилось, что это невозможно.
Застройщик под залог возведённых квартир взял в банках многомиллионный кредит. История приобретения жилья у каждого своя.
К примеру, Андрей Костьянов рассказывает, их семья купила квартиру у застройщика — Единой
В еще более невыгодной ситуации оказались те, кто купил квартиры через субподрядчиков, а не у застройщиков. Представители Единой
Между тем, генеральный директор
Следствие еще не завершено, но люди уверены, что в сложившейся ситуации виноват исключительно застройщик. Своё право на собственность покупатели, которых можно назвать разве что обманутыми новосёлами, сейчас пытаются доказать в суде. Встречные иски подают и банки.
Свои обязательства по кредитному договору Единая