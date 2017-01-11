Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья

\Этот крик души Нины Стадниченко, скорее, от безысходности, нежели проявление агрессии. Все накопленные средства женщина вложила в покупку квартиры в строящемся доме. Но когда пришло время оформлять жилье в собственность, выяснилось, что это невозможно.

Застройщик под залог возведённых квартир взял в банках многомиллионный кредит. История приобретения жилья у каждого своя.

К примеру, Андрей Костьянов рассказывает, их семья купила квартиру у застройщика — Единой торгово-закупочной компании еще 2013-ом. При покупке они поверили в порядочность строителей на слово и заключили только так называемый предварительный договор. А не договор долевого участия, как и положено в таких случаях. И это — главная ошибка, которую они совершили, говорит, мужчина. Потому что сделка не прошла через регистрационную палату.