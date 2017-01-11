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21:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья

Более ста жителей Стерлитамака рискуют лишиться жилья. Они купили квартиры в новых домах и только потом узнали, что застройщик взял кредит в банке под залог их квартир.

Источник: ГТРК Башкортостан

\Этот крик души Нины Стадниченко, скорее, от безысходности, нежели проявление агрессии. Все накопленные средства женщина вложила в покупку квартиры в строящемся доме. Но когда пришло время оформлять жилье в собственность, выяснилось, что это невозможно.

Застройщик под залог возведённых квартир взял в банках многомиллионный кредит. История приобретения жилья у каждого своя.

К примеру, Андрей Костьянов рассказывает, их семья купила квартиру у застройщика — Единой торгово-закупочной компании еще 2013-ом. При покупке они поверили в порядочность строителей на слово и заключили только так называемый предварительный договор. А не договор долевого участия, как и положено в таких случаях. И это — главная ошибка, которую они совершили, говорит, мужчина. Потому что сделка не прошла через регистрационную палату.

В еще более невыгодной ситуации оказались те, кто купил квартиры через субподрядчиков, а не у застройщиков. Представители Единой торгово-закупочной компании сейчас заявляют, что вообще не имеют к тем сделкам никакого отношения. А подрядные организации продавали квартиры незаконно.

Между тем, генеральный директор компании-застройщика, Оганнес Егоян, сейчас является фигурантом уголовного дела по факту мошенничества.

Следствие еще не завершено, но люди уверены, что в сложившейся ситуации виноват исключительно застройщик. Своё право на собственность покупатели, которых можно назвать разве что обманутыми новосёлами, сейчас пытаются доказать в суде. Встречные иски подают и банки.

Свои обязательства по кредитному договору Единая торгово-закупочная компания перестала выполнять ещё в июне прошлого года. В отчаянии люди уже неоднократно выходили на митинги в своём городе, в надежде обратить на свою проблему внимание властей. Пока безрезультатно. Единственное на что они сейчас могут рассчитывать — это решение суда в свою пользу. В противном случае, покупатели квартир останутся и без жилья, и без денег.

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