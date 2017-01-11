Национальная программа экономической поддержки молодежи продлена на 2017 год
Молодые предприниматели воспользуются обучением и финансированием со стороны государства, для внедрения
Молодые предприниматели воспользуются обучением и финансированием со стороны государства, для внедрения
Кабмин утвердил на сегодняшнем заседании продление Национальной программы экономической поддержки молодежи еще на один год, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.
На 2017 год предусмотрено выделение 20 миллионов леев, ресурсы, которые позволят софинансировать около 170 предприятий, открытых молодыми предпринимателями.
Национальной программой экономической поддержки молодежи удалось утвердиться в качестве эффективной модели по поддержке участия молодежи в развитии нового бизнеса в Республике Молдова. Были организованны курсы по обучению предпринимательской деятельности, их окончили 4 103 человека и профинансированы 1 663
Национальная программа экономической поддержки молодежи внедрена Организацией по развитию малого и среднего предпринимательства.