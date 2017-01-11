Национальная программа экономической поддержки молодежи продлена на 2017 год

Кабмин утвердил на сегодняшнем заседании продление Национальной программы экономической поддержки молодежи еще на один год, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

На 2017 год предусмотрено выделение 20 миллионов леев, ресурсы, которые позволят софинансировать около 170 предприятий, открытых молодыми предпринимателями.

Национальной программой экономической поддержки молодежи удалось утвердиться в качестве эффективной модели по поддержке участия молодежи в развитии нового бизнеса в Республике Молдова. Были организованны курсы по обучению предпринимательской деятельности, их окончили 4 103 человека и профинансированы 1 663 бизнес-идей, на общую сумму 477,8 млн. леев, включая безвозвратные гранты в 40% от объема займа в размере 189 млн. леев. Благодаря сделанным инвестициям, было создано более 2 413 новых рабочих мест.

Национальная программа экономической поддержки молодежи внедрена Организацией по развитию малого и среднего предпринимательства.