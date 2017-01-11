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20:52 (мск), источник: Publika.md

Национальная программа экономической поддержки молодежи продлена на 2017 год

Молодые предприниматели воспользуются обучением и финансированием со стороны государства, для внедрения бизнес-идей

Источник: Publika.md

Кабмин утвердил на сегодняшнем заседании продление Национальной программы экономической поддержки молодежи еще на один год, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

На 2017 год предусмотрено выделение 20 миллионов леев, ресурсы, которые позволят софинансировать около 170 предприятий, открытых молодыми предпринимателями.

Национальной программой экономической поддержки молодежи удалось утвердиться в качестве эффективной модели по поддержке участия молодежи в развитии нового бизнеса в Республике Молдова. Были организованны курсы по обучению предпринимательской деятельности, их окончили 4 103 человека и профинансированы 1 663 бизнес-идей, на общую сумму 477,8 млн. леев, включая безвозвратные гранты в 40% от объема займа в размере 189 млн. леев. Благодаря сделанным инвестициям, было создано более 2 413 новых рабочих мест.

Национальная программа экономической поддержки молодежи внедрена Организацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

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