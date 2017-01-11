Уральским ИП придется раскошелиться на кассовые аппараты

В частности, им придется онлайн отправлять информацию о выручке в налоговую службу, для чего необходимо обновить и перерегистрировать кассовые аппараты.

Поправки в 54-ФЗ (о контрольно-кассовой технике) вступили в силу в июле прошлого года. Внедряются они поэтапно: до 1 февраля 2017-го перерегистрировать расчетные аппараты и заключить договор с оператором фискальных данных можно добровольно. С 1 февраля это становится обязательным для организаций на упрощенной (УСН) и общей системах налогообложения. Особые условия — для тех, кто торгует пивом на розлив и другими слабоалкогольными напитками: с 31 марта 2017-го все послабления для них отменяются, вне зависимости от налогового режима и места, где находится точка, в городе или деревне.

1 июля 2017 года кассовый парк, не соответствующий новым требованиям, снимут с учета автоматически. А к 1 июля 2018-го установить аппараты с возможностью выхода в Сеть должны уже все предприниматели, включая тех, кто сегодня освобожден от выдачи кассовых чеков (юрлица и ИП на едином налоге на вмененный доход и патенте. — Прим. ред.).

Сначала информация из магазина будет попадать на проверку оператору фискальных данных, а уже оттуда поступать в ФНС. Базой планируют пользоваться не только налоговики по всей России, но и органы власти, курирующие экономические вопросы. Во-первых, для контроля за легализацией денежных средств, во-вторых, для анализа цен на социально значимую продукцию в том или ином регионе. В каждом кассовом чеке будет указано наименование товара или услуги, стоимость, двухмерный штрих-код. Чтобы определить подлинность документа, достаточно скачать на смартфон специальное приложение и сканировать этот код. Отсрочку предоставили лишь предпринимателям на спецрежимах (УСН, ЕНВД, единый сельхозналог и патент), для них подробная информация на чеках обязательна с 1 февраля 2021 года, за исключением реализаторов подакцизной продукции.

Компании сами выбирают, с кем работать, операторов фискальных данных пока пять, информацию о них можно найти на сайте ФНС. Тарифы на обслуживание — порядка 3000 рублей за единицу техники в год. Тем, у кого касс много, обещают скидки. Также в особом порядке рассматриваются заявки компаний, стратегически важных для субъекта Федерации или муниципалитета. По мнению налоговых инспекторов, спецоператоры будут относиться к своей работе более ответственно, чем центры техобслуживания (ЦТО) касс. И дело не только в огромных административных штрафах (до миллиона рублей), но и в риске потерять разрешение ФНС.

Для тех, кто проигнорирует требования закона, верхняя планка штрафа не ограничена, вплоть до суммы произведенных расчетов.

— Предпринимателям необходимо проконсультироваться в ЦТО, можно ли модернизировать ту технику, что у них сегодня на балансе. Не все аппараты подлежат списанию, достаточно новые модели реально доработать, предварительно сняв с учета, — поясняет Виктор Бачурин, заместитель начальника контрольного отдела УФНС по Свердловской области.

При этом предъявлять кассовую технику на осмотр в налоговую больше не нужно, достаточно заявления в «личном кабинете» налогоплательщика. Система сама найдет аппарат в реестре, проверит, установлен ли на нем фискальный накопитель и вышлет карточку регистрации. Таким же образом его можно снять с учета.

— Раньше реестр формировался по моделям, а теперь — по экземплярам. Завод-производитель сам вносит в него информацию по каждой выпущенной единице техники. Поэтому для потребителей процедура предельно упрощается, — поясняет Бачурин.

К началу 2017 года в Свердловской области по новым правилам было зарегистрировано 172 кассовых аппарата, а всего их эксплуатируется чуть более 80 тысяч. Можно предположить, что основной наплыв случится как раз сейчас, после зимних каникул, ведь праздники — самый «хлебный» период для розничных магазинов, кафе и ресторанов. По оценкам операторов, прирост клиентов может составить до 30 процентов за счет малого бизнеса на спецрежимах.

Бури возмущения со стороны предпринимателей в регионе пока не наблюдается, хотя очевидно, что потратиться им придется. Правда, сейчас готовятся поправки в Налоговый кодекс, согласно которым на обновление кассового парка государство будет предоставлять налоговый вычет.

Для покупателей, в принципе, ничего не меняется, разве что с 1 февраля 2017 года они смогут требовать дубликат бумажного чека на свою электронную почту или сотовый телефон. Чтобы не тратить время на диктовку адреса или номера кассиру, эксперты советуют зашифровать его заранее в виде штрих-кода, который можно считать сканером с экрана.

Главный вопрос, который волнует всех: могут ли данные фискальных накопителей стать поводом для налоговой проверки? Да, отвечают в ФНС, но это произойдет не раньше 2018 года. Сначала нужно отсеять предпринимателей, которые либерализацию 2009 года восприняли как повод для недобросовестной конкуренции. К примеру, по патенту открыли несколько цветочных ларьков, где торгуют без касс за наличные, а налоговую декларацию сдают только по одной точке. Товарные чеки не выписывают, складской учет ведут в тетрадке. Де-факто это бизнес за рамками правового поля, поэтому он склонен к демпингу, в отличие от добросовестных предпринимателей.

В этом году санкции дифференцируются. Для тех, кто применяет контрольно-кассовую технику, но допускает нарушения (скажем, отбил чек, но забыл отдать покупателю), они снижены. Максимальный штраф на организацию составит 10 вместо 40 тысяч рублей, на ИП — 1,5−3 тысячи вместо четырех. А вот для тех, кто просто игнорирует требования закона, верхняя планка не ограничена, вплоть до суммы произведенных расчетов. Продал холодильник за 100 тысяч рублей «мимо кассы» — столько же заплатишь государству. Если в течение года суммарно набежит миллион рублей, деятельность компании могут приостановить на 90 суток по решению суда. Директору же компании грозит дисквалификация до двух лет.

Мнения

Людмила Карнашевская, руководитель макрорегионального филиала «Урал» оператора фискальных данных:

— Пока обращения к нам носят больше характер консультаций, мы ожидаем увеличения потока клиентов с февраля, а к 1 июня — уже шквал заявок. Кто-то может воспользоваться ситуацией и создать искусственный ажиотаж, поэтому лучше не затягивать. По ощущениям, крупный бизнес более подготовлен к изменениям, многие торговые сети уже сейчас озаботились проведением тендеров. А вот малые предприниматели могут спохватиться в последний момент, как показал и опыт внедрения ЕГАИС. Хотя мы сейчас очень активно вместе с ФНС проводим семинары, разъясняем: не надо обновлять весь кассовый парк сразу, можно постепенно, чтобы это не стало ударом по бизнесу. Все данные, поступающие онлайн, будут храниться пять лет, в «личном кабинете» предприниматель сможет выгружать, систематизировать информацию вплоть до каждого чека.

На удаленных территориях, где не исключены проблемы с Интернетом, нормативным актом субъекта РФ вводится автономный режим использования кассовой техники. Сразу скажу: этот список не будет большим, сейчас практически везде есть сотовая связь, подключиться к Интернету можно, используя разные технологии. Понятно, что уровень и стабильность сигнала отличаются, но закон допускает технический перерыв в передаче данных до 30 суток. Когда связь нестабильная, информация собирается в фискальном накопителе и передается дальше по мере подключения к Сети. При этом бумажные чеки будут отбиваться как обычно, на работу кассы это никак не повлияет.

Елена Артюх, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области: